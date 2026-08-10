深水埗主教山分兩階段清場　政府稱邀宗教領袖助處理山上宗教物品

政府今日宣布（8月10日）開展正式名稱為窩仔山的深水埗主教山優化計劃，將分兩階段進行清理違法及不安全的構築物、設施或雜物，首階段為棠蔭街山邊休憩處的山腳至山頂，次階段為近巴域街的山腳至山頂圍封。



民政事務總署在社交專頁稱，對山上現時擺放的宗教物品，民政事務總署指政府特別尊重，並已邀請宗教領袖協助妥善處理，包括協助進行莊嚴的宗教儀式，將有關的宗教物品請到合適處等。



政府今日宣布（8月10日）開展正式名稱為窩仔山的深水埗主教山優化計劃，將分兩階段進行清理違法及不安全的構築物。（民政事務總署Facebook）

地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

政府期望8月底起至9月份內落成各項優化

民政事務總署今日在社交專頁稱，因應各項優化項目的不同進度，政府期望可於8月底起至9月份內落成各項優化項目。

對山上現時擺放的宗教物品，民政事務總署指政府特別尊重，並已邀請宗教領袖協助妥善處理，包括協助進行莊嚴的宗教儀式，將有關的宗教物品請到合適處等。

政府將持續與不同持份者保持溝通，確保整個設施、安全「雙升級」的優化計劃順利進行，為居民提供更佳、更安全的休憩和康體設施。

地政總署8月10日就深水埗主教山（窩仔山）首階段清理的設施及構築物張貼法定通知，要求擁有有關物件的人士於8月12日前停止佔用土地。（民政事務總署Facebook）

地政處及食環署早前派員到場圍封僭建物進行清場，移除竹棚、鐵通棚及帆布等非法構建物。（資料圖片/馬耀文攝）

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