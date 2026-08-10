Uber Elite聯乘冠忠推尊尚專車 合法豪華車隊主打高階商務客

全球網約車平台 Uber 今日在香港 Uber Elite 的全新尊尚出行選項，全新服務將香港設為亞太區首個登陸市場，並特別與本地老牌營運商冠忠巴士集團合作，透過Uber App一鍵預約配備專業司機的豪華車，為講求效率與格調的用家提供極具質素的地面頭等艙體驗。



Uber Elite正式在香港推出

冠忠豪華車隊確保合法出行

這次 Uber Elite 在香港市場正式推出，最大的亮點在於其合作夥伴及車隊的合法性。Uber 今次與擁有龐大非專利巴士營運經驗的冠忠巴士集團有限公司攜手合作，整合雙方在創新科技與專業客運服務的優勢。官方指所有為 Uber Elite 提供服務的尊尚車隊，均全數持有香港政府發出的有效「出租汽車許可證」。用家在享受應用程式預約平台與透明收費模式的同時，能夠獲得完全合法且符合最高安全標準的乘車保障。

全新選項提供最多可接載 6 位乘客的豪華 MPV 車款（暫時有Benz的V Class及S Class車豪華專車），無論是商務團隊出行還是高淨值人士的日常代步，寬敞的車廂空間都能滿足多人同行的舒適需求。

將會有專屬培訓司機配備豪華車接送

專屬培訓司機配備豪華車廂

Uber Elite 為高層管理人員、商務旅客及海外旅客提供貼心的禮賓級出行體驗，在司機質素與車廂服務細節上，平台設有極為嚴格的標準。為確保每一趟旅程都能提供一致且高水準的待遇，所有駕駛 Uber Elite 的專屬司機必須穿著整齊制服，並且在正式投入服務前，硬性規定需要完成 6 小時的專業培訓課程並通過考核。這項課程內容全面涵蓋行車安全、嚴謹的服務標準以及手機應用程式的準確操作。

至於車廂內部亦全面升級，車內免費提供 Wi-Fi 網絡、樽裝飲用水、小食、流動裝置充電設備及濕紙巾，讓用家在繁忙的行程中獲得猶如置身頂級貴賓室的舒適享受。若用家需要往返機場，可額外追加服務專人迎賓與接待安排，司機會親自在抵港接機大堂等候，並安排乘客直達指定的高級座駕上客區，令整個接送流程變得更加流暢及具備高度私隱。

可以在Uber App內選擇Uber Elite選項

特長免費等候時間與早預約

針對商務旅客經常面對的行程變動，Uber Elite 引入了極具彈性的預約與等候機制。用家現在可以透過手機應用程式，提早於出發前最短 2 小時、甚至長達 90 日內預訂行程，方便行政秘書或助理及早為企業客戶規劃交通安排。

考慮到航班延誤或商務會議超時等突發情況，Uber Elite 提供極長的免費等候時間。一般行程的最長免費等候時間為 30 分鐘，而機場接送服務的免費等候時間更可長達 60 分鐘。此外，服務團隊特別設立了全天候 24 小時運作的客戶服務專線，在整個預約及乘車過程中為用家提供專屬支援。

可以最多90日至2小時前預約Elite

為慶祝新服務正式上線，由即日起至 2026 年 8 月 31 日，首次乘搭 Uber Elite 的用家可享 50% 限時折扣優惠，每趟行程的最高扣減金額可達 HK$2,000。

Uber Elite限時50％優惠（最多2000元）