九巴職員工會指車廂冷氣溫度過高　九巴：開始陸續下調溫度設定

天文台尖沙咀總部昨日（9日）錄得36.9度高溫，是1884年有紀錄以來最熱的一天；上水更錄得39.8度，打破自1980年代設置自動氣象站以來的全港最高紀錄。九巴職員權益工會指，車廂冷氣溫度為25度，溫度過高及風量不足會直接影響車長的職業健康及駕駛安全，並要求勞工處介入處理。



九巴方面則回覆指，因應情況，已開始陸續下調全線車隊車廂溫度設定。由於涉及整個車隊，全面完成有關工作需時，會盡快完成。



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九巴職員權益工會指，在如此極端酷熱天氣下，前線車長長時間在路面工作，車廂冷氣是否足夠、能否有效降溫，直接關係到員工的健康與安全。會方早前已就巴士車廂冷氣溫度及風量安排一事，正式約見勞工處勞資關係科（西九龍）代表反映，並要求跟進車廂冷氣是否構成職業安全健康問題。

會方當時指出，車廂冷氣溫度為25度，溫度過高及風量不足會直接影響車長的職業健康及駕駛安全，並要求勞工處介入處理。

面對昨日破紀錄的極端高溫，會方認為車廂冷氣安排絕非小事，而是關乎全港車長健康福祉的重要議題。會方表示將繼續跟進有關事項的最新進展，並會視乎回覆情況，考慮進一步向勞工處、運輸署及其他相關政府部門反映，要求正視問題。

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九巴：涉及整個車隊 完成有關工作需時

九巴方面則回覆指，一直留意季節轉變和考慮實際天氣狀況，以及乘客和車長的體驗和意見，設定合適的車廂溫度。鑑於本港近日出現極端天氣，氣溫持續異常酷熱，並錄得破紀錄高溫；公司因應情況，已開始陸續下調全線車隊車廂溫度設定。由於涉及整個車隊，全面完成有關工作需時，會盡快完成。

九巴會繼續檢查所有車廂空調系統和監察車廂溫度，為乘客提供最舒適的車廂環境。