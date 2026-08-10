林超英批勞工處工作暑熱警告離地　勞福局何啟明：會研究可怎調整

天文台昨日（9日）在尖沙咀總部錄得破紀錄36.9度高溫，勞工處全日維持黃色工作暑熱警告，未有發出紅色或黑色警告，前天文台台長林超英批評措施「離地」。



勞工及福利局副局長何啟明今日（10日）指，勞工處一直跟相關單位，包括與天文台討論。他指勞工處會再作研究，然後看看可以怎樣調整，強調聽到市民和前台長的意見。被問及政府部門是否曾反對向市民公開黑球與濕球數據，他沒有回答，僅稱會盡力將工人受傷的風險減至最低。



受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德一個工地，工人繼續如常工作。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德一個工地，工人繼續如常工作。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德，有電訊服務推銷員在烈日下繼續如常工作。(梁鵬威攝)

8月9日截至下午4時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天；而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

林超英：「某部門反對」向市民公開黑球與濕球數據

林超英表示，昨日工作暑熱警告級別維持「黃色」並非天文台的決定，「好似賴咗天文台咁，呢個唔公道嘅。」他指現行暑熱指引未有將戶外環境曝曬的情況納入計算，重申應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算標準。

他更指，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，擔心引起勞工界擔憂，「譬如勞工界嘅注意，就有啲擔憂，呃咗天文台整一個其實唔適用於露天嘅指標出嚟。」

天文台位於京士柏的暑熱壓力測量系統，包含三個部份。(天文台圖片)

被濕布包裹著的自然濕球溫度計。 (天文台圖片)

放置在黑色中空銅球內的白金電阻溫度計用以測量黑球溫度。 (天文台圖片)

放置在防太陽輻射罩內的白金電阻溫度計。 (天文台圖片)

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



3級制工作暑熱警告。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

林超英揭勞工處應用香港暑熱指數 沒有諮詢過天文台

林超英表示，勞工處工作暑熱警告應用天文台的香港暑熱指數，惟決定沒有諮詢過天文台。暑熱指數的初衷，是統計全港大眾在哪些情況下，例如溫度、濕度等會導致突然入院人數增加。由於大部分市民日常活動在室內進行，所以太陽曝曬的佔比非常低。

林超英指現行的暑熱指引，未有將戶外環境曝曬的情況納入計算，重申指引應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算標準。他更指，天文台曾準備向市民公開黑球與濕球數據，但遭到「某部門反對」，擔心引起勞工界擔憂，「呃咗天文台整一個其實唔適用於露天嘅指標出嚟」。

前天文台台長林超英。（資料圖片）

林超英重申，工作暑熱警告應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作標準。黑球溫度是利用儀器測量太陽直射以及周圍物體，例如瀝青路面、建築牆面發出的熱輻射；濕球溫度則是在溫度計感應頭包覆濕紗布並通風後測得的數值，它模擬了水份透過蒸發帶走熱量的過程，反映了人體透過排汗散熱的能力。

勞工及福利局副局長何啟明。（資料圖片／蘇煒然攝）

何啟明避而不答有否反對向市民公開黑球與濕球數據

勞工及福利局副局長何啟明今日則指，勞工處一直跟相關單位，包括與天文台討論。處方會再作研究，然後看看可以怎樣調整，強調聽到市民和前台長的意見。被問及政府部門是否曾反對向市民公開黑球與濕球數據，他則避而不答，僅稱會盡力將工人受傷的風險減至最低。