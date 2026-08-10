白海豚下沉氣流「熱死蚊」？　8月首份蚊患指數出爐　有3區清零

【天文台／HKO／颱風白海豚／蚊患／氣溫／破紀錄】熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流昨日（8月9日）為本港帶近143年有紀錄以來最熱的一天。食環署今日（10日）公布八月份首批白紋伊蚊誘蚊器指數，各區錄得明顯下降，當中有三區「清零」，其中荃灣西上月底仍錄得8.5%。



翻查資料，過去有傳染病專家指出，蚊子最適合生存的溫度為攝氏25度至30度，若氣溫超過35度活動能力大幅減弱，40度起基本不能生存，而近數日本港各區錄得35度以上高溫，上水昨日更錄得驚人的39.8度。



各區的白紋伊蚊誘蚊產卵器被指未能完全反映蚊患情況。（資料圖片）

天文台尖沙咀總部8月9日錄得有紀錄以來最高溫的36.9度，上水的39.8度也打破所有監測站的高溫紀錄。（天文台圖片）

食環署人員巡視北區粉嶺北一私人屋苑，並提供防蚊控蚊建議和技術支援。（政府新聞處圖片）

東九、北區及荃灣西3區指數「清零」 荔景最高錄9.8%

熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流正為本港帶來極端酷熱，天文台尖沙咀總部周日（9日）錄得36.9度，成為近143年有紀錄以來最熱的一日，料周五（14日）受到高空擾動影響，本港驟雨增多，終略為緩解高溫天氣。

食環署今日公布8月份首批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，涵蓋10個監察地區，當中觀塘油塘及茶果嶺、北區粉嶺北、荃灣區荃灣西錄得0.0%，即過去一周該批地區的誘蚊器並無伊蚊成蚊；而最高的地區為荔景，第二高是上葵涌，分別錄9.8%及7.3%，比近月不時有區域出現雙位數字指數不同。

食環署8月10日公布八月份首批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，其中三區錄得0.0%，包括油塘及茶果嶺、粉嶺北、荃灣西。（網頁截圖）

各區伊蚊誘蚊器指數顯著下降 荃灣西上月底仍有8.5%

食環署7月30日公布的7月份第六批白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，當時有多區的誘蚊器指數超過10%，其中長沙灣更高達30.9%。若對比兩次同時涵蓋的區域，即荃灣西、荔枝角、沙田東及粉嶺北，可發現誘蚊器指數出現明顯下降。

其中荃灣西由8.5%降至0.0%，即相隔約10日，該地的蚊子突然「消聲匿跡」；荔枝角也由9.3%跌至5.4%；粉嶺北不變，僅沙田東由5.0%微升至6.5%。

天文台8月10日分區天氣顯示，除了高地外，各區都錄得超過35度高溫。（天文台網頁截圖）

傳染病專家︰蚊35度以上活動能力大幅減弱 逾40度即熱死

過去有傳染病專家介紹指，蚊子最適合生存的溫度為25度至30度，若氣溫超過35度活動能力大幅減弱，40度起基本不能生存，因此極端酷熱下部份蚊子因高溫死亡，部份則活力降低，選擇待在陰涼的棲息地，待氣溫「回暖」時，再外出尋找宿主叮咬。

該專家並指，蚊子的生活周期分為卵、幼蟲、蛹和成蟲四個時期，前三個時期都生活在積水內，當室外氣溫過高，加速地面積水的蒸發，蚊子則無法完成生長周期。

食環署在葵青區荔景一帶的叢林以滅蚊機械狗進行霧化滅蚊工作。（政府新聞處圖片）

7月溫暖雨水多合蚊蟲滋生 最近2日各區飆35度以上

根據天文台早前發布的7月回顧，本港陰天多雨，天文台總部錄得總雨量790.3毫米，較正常值385.8毫米高超過一倍，是有紀錄以來7月份的第二高；平均氣溫為28.7度，接近正常值的28.9度。若按上述專家的說法，正適合蚊蟲滋生。

天文台分區天氣資料顯示，昨日（9日）除了四個高地監測站外，即大帽山、大老山、山頂及昂坪，其他監測站都錄得超過35度高溫，上水更錄得39.8度，即已不適合蚊子生存，雖然今日氣溫略低於昨日，仍普遍各區仍錄得35度以上高溫。