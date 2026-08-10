天文台料酷熱天氣持續至周四　上水明日最高38度　8.19七夕有驟雨

【天文台／HKO／颱風白海豚／明天的天氣／氣溫／破紀錄】熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流昨（8月9日）為本港帶近143年有紀錄以來最熱的一天，本港今日（10日）繼續極端酷熱，上水觀測站下午錄得39.3度高溫。



天文台預測明日（11日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高35度，自動分區天氣預報顯示，新界上水飆至38度；黃大仙、元朗及大隴也有37度。直至周五（14日）受高空擾動影響，本港驟雨增多，高溫天氣略為緩解，至下周三（19日、中國情人節七夕）市區氣溫降至27度至32度，有幾陣驟雨。



受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。外出市民用不同方法降溫，。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。有外出市民用手擋陽光降溫，不過仍是一額汗。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。外出市民用不同方法降溫，有人帶傳統扇子出街，除可搧風納涼，也可遮擋陽光。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。外出市民用不同方法降溫，有人戴住擋陽光帽。(梁鵬威攝)

天文台上水觀測站今午錄39.3度 黃色工作暑熱警告生效

受到熱帶氣旋白海豚的外圍外沉氣流影響，昨日（10日）為本港近143年有紀錄以來最熱的一天，天文台尖沙咀總部錄得36.9度，刷新1884年以來的紀錄，而上水觀測站更錄得39.8度，為1980年代設置自動氣象站以來，本港最高溫紀錄。

截至今日（10日）下午2時50分，酷熱天氣警告生效，天文台尖沙咀總部一度錄得34.9度高溫，上水觀測站最高錄39.3度。勞工處黃色工作暑熱警告生效。

天文台上水觀測站8月10日最高錄得39.3度。（天文台網頁截圖）

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。有外出市民用手擋陽光降溫。(梁鵬威攝)

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。外出市民用不同方法降溫，除了開遮擋太陽，也在頸上套了輕便吹風機。(梁鵬威攝)

天文台特別天氣提示︰今明兩日天氣持續極端酷熱

天文台今日（10日）中午12時發出特別天氣提示指，廣東地區普遍晴朗，本港今明兩日天氣持續極端酷熱，部份地區氣溫達37度或以上，直至本周後期受高空擾動帶來幾陣驟雨，高溫天氣略為緩解。

天文台並提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等，徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

天文台8月10日早上11時半更新的九天天氣預報，料8月13日起有驟雨。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區最高氣溫35度 稍後局部地區有驟雨

天文台今早更新的九天天氣預報顯示，明日（11日）市區氣溫29度至35度，相對濕度50%至90%，吹和緩西至西南風，大致天晴，日間極端酷熱，但稍後局部地區有驟雨。

天文台分區天氣資訊平台顯示，明午2時的氣溫最高，市區及新界部份地區仍高達37度，包括黃大仙、元朗及大隴，另外上水繼續飆至38度。

天文台8月10日分區天氣資訊平台顯示，料上水8月11日繼續飆至38度。（天文台網頁截圖）

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周三及周四受西南氣流影響 日間繼續酷熱

天文台預料，一股西南氣流隨後一兩日影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。周三及周四（12日及13日）相對濕度60%至90%，吹和緩西南風，部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱；周三市區氣溫28度至34度，周四28度至33度。

天文台8月10日早上11時半更新的九天天氣預報，料8月11日市區氣溫35度。（天文台網頁截圖）

天文台8月10日早上11時半更新的九天天氣預報，料周末相對濕度上升。（天文台網頁截圖）

高空擾動周五起帶來驟雨 周六局部地區有雷暴

天文台預料，高空擾動周五至周末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。周五及周六（14日及15日）市區氣溫27度至32度，相對濕度75%至95%，吹和緩西南風，大致多雲，有幾陣驟雨。

周五日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴；周六初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。

廣闊低壓槽下周初影響南海北部 下周三七夕有幾陣驟雨

天文台預料，一道廣闊低壓槽下周初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。下周日（16日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩西風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周一（17日）市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至95%，吹微風，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。

下周二（18日）及下周三（19日、中國情人節七夕）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹和緩東風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。