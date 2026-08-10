瑪麗醫院首推尿道壓力調節技術　嚴重失禁病人術後能再健身及運動

瑪麗醫院今日（10日）介紹新的尿道壓力調節技術，能用作治療嚴重失禁之用。有病人由兩年失禁的生活不便當中藉此新技術得到「解放」。



今年71歲的張先生在2022年患上前列腺癌，隨接受前列腺切除手術外，更因癌細胞擴散接受近30次的電療。故此，手術後兩三年期間，他出現中等至嚴重程度的尿失禁，日常需要帶一條「褲仔」及成人紙尿片備不時之需。



稍微劇烈的運動就會導致滲尿，一向喜歡運動的他再也無法運動，在接受新手術後，張先生現在日常只需要一條內褲及一條較單薄的成人紙尿片就能去健身及運動，「我真係好多謝王醫生推薦我做依個手術！」



包含新的尿道壓力調節裝置在內的三款手術用具模板。（梁家俊攝）

病人張先生感激院方推薦進行手術。（梁家俊攝）

這項新的尿道壓力調節技術，原理其實是將一個調節裝置放置於會陰部位，用於溫和和承托尿道肌肉，隱藏植入陰囊或恥骨位的皮下，與水囊相連。同時醫生又可根據患者的漏尿嚴重程度，透過門診無創方式將生理鹽水注入皮下孔，適用於任何程度的前列腺術後尿失禁患者。

有別於以往的人工尿道括約肌及男性尿道懸吊帶，新的裝置適用於任何程度的尿失禁患者外。由於沒有複雜的機械泵設計，臨床實驗只需更換或移除機率只有約5.75%，不同於以往的人工括約肌每5年至10年就需更換一次，亦沒有男性尿道懸吊帶不能調整及會隨着病人身體纖維化的問題。

瑪麗醫院泌尿科專科駐院醫生王庭峰透過模具介紹新裝置的運行原理。（梁家俊攝）

除了使用手術為病人解尿失禁問題之外，亦有非手術的介入治療，骨盆底肌肉訓練—凱格爾運動。院方指，有部份患者經訓練後無需接受其他手術治療尿失禁，院方同時配備有電磁治療椅，為部份未能正確進行盆底肌訓練的患者，以磁場能量刺激他們的運動神經，強化盆底肌肉。

為訓練病人盆底肌所使用的電磁治療椅。（梁家俊攝）

瑪麗醫院泌尿科主管及顧問醫生吳翠蓮表示，院方在評估病人身體需求後，如果有需要進行手術，並不會收取額外費用，病人繳交普通門診診費即可。

院方歡迎其他公營醫院聯繫他們合作，協調將相關病人轉介到瑪麗醫院進行治療，寄望未來能持續改善治療前列腺癌根治手術及探索更多更微創的技術。