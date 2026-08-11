小販管理主任旺角盯住短裙女子臀　稱因事主靚忍唔住　認偷拍候判

小販管理主任涉在旺角港鐵站連環偷拍兩名女子，他今（11日）在西九龍裁判法院承認2項非法拍攝或觀察私密部位罪（WKCC 2332/2026），案情指被告尾隨女子被便衣警揭發偷拍，被告被捕後稱與妻子感情出了問題，見事主漂亮不禁偷拍。主任裁判官蘇文隆押後至9月2日判刑，以候索取感化及社會服務令報告。



被告許智恆（44歲，食環署助理小販管理主任）被控2項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2026年5月4日，在旺角港鐵站大堂至E2出口樓梯，為了性目的或不誠實而拍攝女子X和Y的私密部位。

被告許智恆在西九龍法院認偷拍罪。(葉志明攝)

警員見被告盯著兩短裙女子的臀部

案情指，事發在下午近6時的旺角港鐵站，1名進行反罪惡巡邏的便衣警員留意到被告手持涉案手機，盯着前方兩名短裙女的臀部。便衣警見狀尾隨3人上扶手電梯，並見到被告緊隨兩女，手執手機鏡頭朝上，瞄着女方的臀部，維時10秒。便衣警懷疑被告偷拍裙底，遂表明身份截停被告，檢查手機果然發現有1段時長1分15秒的裙底影片，兩名事主確認是她們。

被捕稱與妻感情出問題

被告隨即被捕，警誡下稱工作壓力大，與妻子感情出現問題。他見到兩名女事主靚，「忍唔住」影裙底，並說：「畀次機會，我唔會再犯。」