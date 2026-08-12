內地博主斥港機場員工派英文指引不會普通話　機管局提醒有關公司

近年不時有旅客網上投訴在港旅遊體驗，居於深圳的內地知名博主「寧南山」周二（11日）發文指，7月12日到香港國際機場乘搭國際航班時，上機後客機發生機械故障而滯留，獲安排入住富豪機場酒店。惟為其辦理手續的地勤人員，一直用英語接待旅客，向其聲稱不懂說「中文」，轉由懂得普通話的女同事接待他，「明明是亞洲人長相，卻不會說中文......難道她是菲律賓人嗎？而且我聽到她說了幾句粵語。」



完成辦理手續後，地勤人員提供一張只印有英文單張，指示如何前往酒店，更讓他感到不受尊重。「萬一我是英文不好的國內中老年人呢，印中英雙語的A4紙很難嗎？那為什麼不把中文打印上呢，是故意的嗎？」



機場管理局表示，十分關注乘客的不愉快經驗，並已聯絡相關航空公司及地勤服務供應商，了解當時情況，提醒有關航空公司日後向旅客提供服務時，需盡力以旅客使用的語言溝通，並耐心提供明確的指引，讓旅客能清楚理解。「寧南山」文中沒有交代涉事航班編號及航空公司，據悉並非國泰航空和大灣區航空。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，涉事地勤僅提供英文單張確實是不理想，建議日後可加入繁體／簡體中文等文字。



內地博主寧南山8月11日在網上分享一段在香港機場發生的不快經歷。（資料圖片）

「寧南山」自稱是「深圳搬磚」中產階級

「寧南山」為內地的時政產業評論博主，定位為「在深圳搬磚，有價值的產業、經濟、政經和生活內容信息提供者」，自稱是中產階級。外交部副部長華春瑩過去擔任發言人期間，曾在例行記者會上要外國媒體閱讀寧南山的文章，讓寧南山的微信公眾號受到關注。

文撰文稱來港坐國際航班 客機故障困機上數小時

寧南山周二（11日）在內地網上平台「風聞社區」中，發表題為《香港機場見聞：員工不會普通話，指路單只有英文》文章，講述一件在機場不快經歷，引言「說一件香港的小事--機場有的員工不會說普通話，給乘客的酒店指路A4紙只有英文」。

事源他7月12日曾在香港機場乘坐國際航班，惟客機起飛前突然出現機械故障，所有乘客坐在機艙內等待數小時後，被告知攜帶行李下機，「這是我這麼多年來第一次遇到這種情況。」

寧南山表示，下機後前往酒店期間發現，獲指示去一個專負責非港人乘客的櫃台排隊，以便預定入住機場的酒店。由於排在其前的都是外國人，櫃台女職員一直說英語，但看到其護照是中國護照後，馬上用英語說她不會中文，然後叫她旁邊的一個女同事幫忙接待。

我覺得挺奇怪的，因為她明明是亞洲人長相，卻不會說中文，難道她是菲律賓人嗎？菲律賓人怎麼能在香港機場櫃檯工作？而且我聽到她說了幾句粵語。香港機場居然會僱用完全不會說普通話的員工嗎？ 內地博主寧南山

地勤人員向寧南山提供前往酒店的路線單張，只印有英文，沒有中文或其他國家文字。（寧南山「風聞社區」圖片）

地勤只提供英文路線資料︰不受尊重和重視

寧南山續指，隨後另有一名女職員接替工作，完成辦理手續後，只草草講解前往酒店的路線，「老實說就那麼一聽我完全不知道具體怎麼走」，但提供的指示單張「上面居然只有英文，沒有漢字」，讓他感到不受尊重和重視。

老實說，我感覺我挺不受尊重和重視的，萬一我是英文不好的國內中老年人呢，打印中英雙語的A4紙很難嗎？香港機場負責做這個指路的A4紙的那個人，做WORD文檔的時候難道不知道有大量說中文遊客在機場乘坐航班嗎？我覺得應該不會不知道吧，那為什麼不把中文打印上呢，是故意的嗎？ 內地博主寧南山

寧南山表示，稱內地旅客為香港機場的最大客源，指數據顯示，香港機場的乘客大約40%是香港本地人，有大約35%的乘客是中國內地人，其他乘客佔餘下25%。

2024年內地遊客坐飛機入境錄367萬人次 佔整體旅客37%

翻查資料，機管局2025年接待旅客約6,100萬人次，政府統計處發布的「按所使用的交通工具及國籍／地區劃分訪港旅客人次」只更新至2024年，該年總乘搭人次為5,310萬，當中坐飛機入境本港的遊客約986萬人次，當中內地旅客佔367萬、海外旅客佔521萬、台灣及澳門旅客分別佔84萬及13萬，即內地遊客佔整體約37%，但該數據不包括轉機及離境旅客。

內地博主寧南山8月11日在網上分享一段在香港機場發生的不快經歷，引來大批網民回應。（資料圖片）

崔定邦認同僅提供英文資料不理想 籲善用AI加入各地文字

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，涉事地勤提供英文單張的處理方法確實不理想，考慮到香港機場為國際航空樞紐，每日接待大量世界各地的轉機旅客，建議地勤人員日後遇到同類型情況，可善用AI節省時間，加入繁體／簡體中文、日文、韓文及阿拉伯文。

崔定邦又指，由於香港是國際大都會，本地聘請地勤人員的基本條件，已包括兩文三語，估計當事人可能乘坐外國航空公司的航班，他相信若當事人能夠提供航班名稱，機管局願向涉事航空公司提出改善的建議。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，涉事地勤人員僅提供英文紙本資料，確實不理想。（資料圖片）

總括而言，同意作者所講，香港國際機場嘅前線服務人員，用普通話溝通係基礎要求。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦