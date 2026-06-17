11 SKIES如何解困？機管局：持續評估營運發展模式　適時調整策略

「11 SKIES」為機場航天城大型商業項目，早前有傳機管局正與新世界發展洽商，接手項目中七成零售及餐飲樓面，惟11 SKIES空置率高惹關注。機管局主席林天福早前指11 SKIES原預計2028年才開放，因此空置率高說法不正確。



到今日（17日），運輸及物流局回覆立法會議員李梓敬提問政府有否與機管局商討制訂計劃增加11 SKIES商户數目，以及就11 SKIES作出最新財務和風險評估時指，運輸及物流局局長及財經事務及庫務局局長作為機管局董事會成員，會透過參與董事會的作，密切監察機管局整體策略發展方向、「機場城市」發展藍圖以至藍圖下各項目、包括11 SKIES的推展進度。



運輸及物流局經諮詢機管局後回覆指，機管局會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略，而由於有關評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。



11 SKIES。（資料圖片／歐陽德浩攝）

5月14日的11 SKIES不見人影。（資料圖片/蔡正邦攝）

林天福月初曾稱11 SKIES空置率高的說法不正確

林天福月初出席電台節目《政好星期天》後見傳媒時被問及會如何應對11 SKIES空置率高企。他回應指，11 SKIES原本預計在2028年才開放，所以空置率高的說法不正確。他指現時開放的主要是辦公室，在與新世界商討發展情況後會盡快公布。

他強調，11 SKIES是機場城市SKYTOPIA的一部分，所以需要從SKYTOPIA整體來衡量發展潛力，而機管局對11 SKIES和SKYTOPIA也很有信心。

運輸及物流局經諮詢機管局後今日回覆李梓敬指，11 SKIES現時已啟用辦公大樓及停車場。，公大樓毗鄰港珠澳大橋香港口岸，方便為兩地居民提供服務的公司進駐，切合深化大灣區融合發展的方向，與「機場城市」和香港發展的整體定位互相配合。

機管局稱正與發展商緊密商討規劃11 SKIES商場部份定位和營運模式

至於商場部份，運輸及物流局指鑑於近年消費者及旅客的行為模式有所轉變，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場日後的定位、主題、行業組合和營運模式，當中包括增加娛樂及餐飲的元素。

11 SKIES商場部份預計於2028年起投入營運

當局又指，隨着「SKYTOPIA」大部份項目、包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館第二期及「機場東涌專道」項目等將由2028年起陸續落成，11 SKIES商場部份亦預計於2028年起投入營運，以配合「SKYTOPIA」的整體發展。

運輸及物流局稱，機管局會因應市場環境及發展需要，持續檢視和評估包括11 SKIES在內各項目的營運及發展模式，並適時調整策略，而由於有關評估涉及商業敏感資料，現階段並不適宜提供詳情。