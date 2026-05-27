T2今開幕11 SKIES何時開？機管局稱2028年是好時機　須減購物設施

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，惟連接的11SKIES仍處於荒廢狀態。機管局行政總裁張李佳蕙表示，機場目前正全力發展SKYTOPIA，對此充滿信心，又指11SKIES配合SKYTOPIA各項工程一同在2028年開業是好時機。



早前有報道指機管局考慮與新世界分道揚鑣，與其他開發商接洽。圖為2026年4月的11SKIES。（資料圖片／歐陽德浩攝）

機管局正全力發展機場城市SKYTOPIA

機管局行政總裁張李佳蕙今早巡視完二號客運大樓旅客離港設施首日運作後見記者時回應有關11SKIES的提問，她表示機管局目前正全力發展機場城市SKYTOPIA，對此充滿信心，認為11SKIES與SKYTOPIA配合一同開業是好時機。

▼2025年11 SKIES情況▼



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張李佳蕙：11SKIES需增加體驗元素 減購物設施

她又指，新冠疫情過後，大眾的消費習慣已不一樣，11SKIES需增加體驗及餐飲元素，減少購物設施，現在正進行相關工作，以配合SKYTOPIA大部分工程在2028年完工的時間表。