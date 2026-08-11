流感疫苗學校外展計劃8.17起推電子同意書　簡化家長填表流程

衞生署衞生防護中心今日（11日）宣布，2026/27年度季節性流感疫苗學校外展計劃將推出全新電子同意書功能。家長由8月17日起，可透過醫健通掃描其子女所就讀學校派發的專屬二維碼，為子女於計劃下遞交接種季節性流感疫苗同意書。



衞生防護中心表示，新措施可簡化家長填表流程，無需重複填寫個人資料，同時簡化學校及醫護團隊的行政程序，讓學童更早接種季節性流感疫苗，保障他們的健康。



衞生署衞生防護中心今日（11日）宣布，2026/27年度季節性流感疫苗學校外展計劃將推出全新電子同意書功能。（資料圖片）

將向家長發放專屬二維碼 8.17起生效

防護中心表示，明日（12日）將陸續向參與計劃的學校發放每間學校的專屬二維碼，以便學校分發給家長。二維碼將於8月17日生效，家長屆時可開始為其子女填寫電子同意書。家長只需登入醫健通流動應用程式，掃描其子女所就讀學校派發的專屬二維碼，即可一站式為子女遞交同意書。

若子女就讀不同學校 須分別掃描二維碼

衞生署特別提醒家長，每間學校派發的二維碼只適用於就讀該校的學生，若多名子女就讀不同的學校，需分別掃描各子女就讀學校的專屬二維碼。新措施可減少家長填寫同意書的時間，無需重複填寫個人資料，亦可減省學校和醫護的行政工作。家長提早完成同意程序，可讓學校更早規劃及安排流感疫苗接種活動。

政府一直積極推廣和優化計劃，上年度中心早於2025年6月初開始接受學校報名參加，並讓所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」（即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗）。防護中心指成效顯著，約99%、即超過2,300間學校，於同年12月底前已完成流感疫苗學校外展活動，較前一年的91%為高。