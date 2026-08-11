工作暑熱警告失衡只黃沒有紅　勞工處長答為什麼：我哋都好多問號

說是保障工友卻又沒有直接法律效力的工作暑熱警告和相關指引推出至今三年多，勞工處發出過二百次，但只有最低級別的黃 ，一次紅色或黑色都沒有，就連周日（9日）香港出現破紀錄高溫，警告也只是黃色，天文台前台長林超英以致社會質疑機制未能反映工友熱壓力，只黃沒紅黑不如不用。



勞工處處長許澤森今日（11日）在電台訪問說，今年4月已改良警告的啟動機制，改用多個監測點及較寬鬆比例，原預期今個夏天觸發高級別警告的機率會提高，至近日極端酷熱，勞工處同事在觀察溫度變化時，發現警告級別「冇跳到」：「我哋（勞工處內部）都好多問號。」



勞工處處長許澤森8月11日在電台訪問說，今年4月已改良警告的啟動機制，改用多個監測點及較寬鬆比例，原預期今個夏天觸發高級別警告的機率會提高。（資料圖片/張浩維攝）

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德一個工地，工人繼續如常工作。（資料圖片／梁鵬威攝)

許澤森今日在港台節目《千禧年代》中表示，近日香港氣溫創下歷史新高，處方同事在觀察溫度變化時，發現警告級別始終「冇跳到」，內部同樣對此有不少問號。許解釋，勞工處今年4月已改良警告啟動機制，加入多個天文台監測數據，原本預計今年暑假發出更高級別警告機會將會提高，惟最終情況與預期有落差。

勞工處處長許澤森（中）。（資料圖片／朱子熙攝）

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。在啟德一個工地，一班工人聚在有影位置休息。（資料圖片／梁鵬威攝)

許澤森在商台《在晴朗的一天出發》訪問表示處方在極端高溫出現後已即時檢視後台數據，了解是個別數據問題抑或制度設計缺陷：「我哋都以為敏感度會增加咗，但實際效果又有落差，所以要跟緊氣候變化再做調整。」

被問及過去兩日破紀錄高溫狀況在新檢視安排下，是否應該至少發紅色警告，許澤森直指「有可能」，但指出這只是檢討目標，具體指標要再審視。對於改革時間表，他表示「希望盡快」，例如今個夏天，乃至今個暑假內可完成。