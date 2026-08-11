勞工處檢討暑熱警告　研異常高溫啟動更高級警告　或下調觸發門檻

本港連日出現極端酷熱天氣，多區氣溫高見攝氏39度以上，更出現破紀錄高溫，惟勞工處的「工作暑熱警告」僅維持在最低的黃色級別，引來坊間質疑機制未能反映前線工友承受的真實熱壓力。勞工處處長許澤森今日（11日）接受電台節目訪問時指，部門在歷史高溫下見到警告級別「冇跳到」，「我哋都好多問號」。



許澤森又指，處方目前正與天文台積極商討改善機制，在原有基礎上考慮兩大方向，包括當達到異常高溫時，啟動較高級別的工作暑熱警告；另一方向是放寬監測站達標門檻，令警告發放更為敏捷。他指，目標在暑假完結前完成檢討。



受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德一個工地，工人繼續如常工作。（資料圖片／梁鵬威攝)

本港酷熱天氣持續，上水等新界地區周日（9日）更錄得逾39度破紀錄高溫。然而，勞工處的「工作暑熱警告」連日來只發出黃色警告，未能跳升至高級別的紅色或黑色警告，引來社會關注。

許澤森在港台節目《千禧年代》中表示，這兩天本港氣溫創下歷史新高，處方同事在觀察溫度變化時，發現警告級別始終「冇跳到」，內部同樣對此有不少問號。他解釋，勞工處今年4月已改良警告的啟動機制，加入多個天文台監測數據，原本預計今年暑假發出更高級別警告的機會將會提高，惟最終情況與預期有落差。他又指，處方在收到傳媒查詢後已即時檢視，並正與天文台商討優化方案。

勞工處處長許澤森（中）。（資料圖片／朱子熙攝）

承認模型計算對熱輻射比重相對低

對於現行警告被指敏感度不足，許澤森解釋，現時的熱壓力模型是基於國際通用的「濕球黑球溫度」（WBGT）指標，再由天文台及中大醫學院進行本土化調整。由於本港屬於嶺南亞熱帶氣候，人體熱壓力往往源於高濕度及通風不良，故現行模型將濕度、風速等「濕熱」因素的比重，由國際常見的70%上調至80%。

不過，許澤森承認模型對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下暴曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險。因此，檢討方向之一是在現有模型上，為戶外暴曬及高氣溫工作環境提高警告敏感度。

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。在啟德一個工地，一班工人聚在有影位置休息。（資料圖片／梁鵬威攝)

研放寬監測站達標門檻 或異常高溫時 啟動更高級別警告

就未來的改良方向，被問到研究方向會否包括一在原有香港暑熱指數之外，若整體氣溫達到異常高溫時，可直接啟動較高級別的工作暑熱警告；二是放寬監測站達標門檻，令警告發放更為敏捷。許澤森同意處方亦研究上述方向，但他強調，仍要待與專家商討，但指近日坊間提出的方向與處方的研究方向不謀而合，只是要檢視如何實際執行。

至於坊間有建議按單一分區高溫對該區發出暑熱警告，許澤森指執行上難度較高，因全港性的天氣警示機制需要保持一致性及可行性，目前檢討仍會優先集中在全港性機制的觸發條件與敏感度上。

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。（資料圖片／梁鵬威攝)

另外，許澤森接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，被問到會否直接調整體指數的比重，或改用坊間建議的「濕球黑球溫度指數」，許澤森指，現行制度對烈日當空下、地盤或大廈地下巴士總站等通風不良的遮蔭場所仍具實用價值，故不打算破壞原有基礎。

他指，處方目前研究的改良方向，是在整體氣溫異乎尋常地高、且天文台發出極端酷熱天氣相關提示時，下調因高氣溫及熱輻射壓力而觸發更高警告級別的門檻。

料今年暑假前完成檢討

他指，這種「動態調整」兼顧了濕度與純高溫風險，讓高一級的警告更容易符合發出條件，「如果以新方法睇，前兩日嘅情況確實有可能去到紅色警告。」許澤森又說，目標是在今年暑假完結前完成檢討。

當黃色暑熱警告生效時，進行「極重勞動」的紮鐵及搭棚工人，每工作15分鐘需休息45分鐘。香港建造業分包商聯會會長伍新華在同一節目指，相關安排在常規地盤運作中「根本做唔到」。他說工人來回休息區已需耗費時間，每小時僅運作15分鐘效率極低，故地盤一般不會這樣執行，「去到呢種情況，為咗工人安全，一般都建議暫時停工，等警告級別降低先再返崗位，咁樣比較現實啲。」

他又指，認同政府是時候檢視及調整機制，現行機制由勞工處與醫生等專家制定，考慮了氣溫、濕度等多種因素，但對前線管理員及工人而言過於抽象，「最容易睇到嘅其實就係溫度，其他因素大家未必了解到，純粹只能等政府公佈訊號。」他建議政府檢視是否有調整空間，例如考慮簡化機制，以直觀的「氣溫」作為提醒或停工指標，讓前線更易遵從。