啟聾學校男教師涉嫌隱瞞被廉署拘捕及起訴　詐騙校方再遭廉署控告

路德會啟聾學校一名31歲男教師涉嫌在入職時，向校方隱瞞他因干犯《防止賄賂條例》相關罪行被廉署調查及拘捕，以及入職後被落案起訴，以詐騙校方不暫停其職務及繼續聘任他，今日（13日）被廉政公署落案起訴。他獲准保釋，星期四（15日）於觀塘裁判法院答辯。



路德會啟聾學校。（資料圖片／黃寶瑩攝）

2021年9月被廉署調查及拘捕 2022年7月底入職

31歲游昇浩為路德會啟聾學校前助理教師，曾於2021年9月因干犯《防止賄賂條例》相關罪行被廉署調查及拘捕，並先後數次到廉署續保。廉署於2023年11月底就該調查落案起訴被告。其後，他在2025年2月被裁定罪名成立並被判予緩刑。

游昇浩於2022年7月底獲聘為啟聾學校合約助理教師，約一年後獲聘為常額助理教師。案情指，被告涉嫌於2022年7月底至2023年12月初任職教師期間，向學校隱瞞他正接受廉署刑事調查及被刑事檢控，意圖詐騙而誘使學校不暫停其職務，以及繼續聘任他。

廉署今日（13日）起訴一名31歲政府資助特殊學校男教師，涉嫌隱瞞受查，詐騙政府資助特殊學校教席。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

教育局規定教師應徵時需披露進行中的刑事調查或訴訟

被告被控3項欺詐罪名，現獲廉署准予保釋，以待星期四（15日）在西九龍裁判法院答辯。

根據教育局規定，教師在應徵職位時需要向學校申報是否涉及任何進行中的刑事調查或訴訟，以秉持教師的專業操守及保障學生的福祉。