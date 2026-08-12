寰宇殯儀館高溫下停電　業界指靈堂環境不理想　大多喪禮按時舉行

周日（9日）本港錄得破紀錄高溫，同日紅磡寰宇殯儀館發生電力系統故障，導致館內部份樓層出現冷氣、照明及抽氣系統癱瘓，僅能提供有限度的靈堂租用服務。殯儀業商會理事長鄭志傑今日（12日）在電台節目指，當日受影響區域約半幢樓層，但環境非常不理想，惟大部份喪禮按原定日程進行。



寰宇殯儀館8月9日電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修。（資料圖片／戴慧豐攝）

鄭志傑在港台節目《千禧年代》中說，事故涉及全館約半幢樓層，分為前半及後半；當日正值本港歷史性高溫天氣，加上喪禮傳統往往包含焚香及各類宗教儀式，在缺乏冷氣及抽氣系統的情況下，靈堂內部環境變得非常不理想。

不過，由於並非整層完全停電，當日照明系統有限度運作，大部份喪禮最終仍能按原定日程進行，惟現場家屬及親友需根據個人身體狀況自行調節休息。亦有部份喪禮需轉移至附近或其他殯儀館進行，由於轉移先人遺體及宗教法事用品需要一定時間，故並非所有當日的喪禮都可轉移場地。

寰宇殯儀館8月9日電力系統故障，只能提供有限度靈堂租用服務，館內貼出通告指已安排工程人員維修。（資料圖片／梁偉權攝）

據悉東華三院優先確保遺體存放

被問及先人遺體會否受到停電影響，鄭志傑指據其了解，東華三院會優先確保遺體存放及冷藏設備的電力供應，但對方沒有提及，因此他並不清楚知道遺體是否有受影響。

至於受影響的後續預訂，鄭志傑表示，東華三院已主動聯絡受影響的靈堂租用人，盡量提供替代方案及安排調動，亦有部份同業與家屬在事發後數天，因擔心電力尚未完全復原，已與東華三院協商，及早籌備安排。