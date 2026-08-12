浸大疑遭黑客勒索軟件入侵　私隱署沒接外泄通報　已主動聯絡校方

有網站顯示浸會大學遭勒索軟件組織「TheGentlemen」入侵，直接涉及至少130名教職員及1,747名學生或註冊用戶的帳戶資料，同時，黑客組織已將校方列入暗網勒索名單，聲稱掌握內部系統數據。



浸大周二晚（11）回應指，會按機制採取適當的行動並與本港的監管和執法機構保持聯繫，個人資料私隱專員公署今早（12日）指，未有接獲相關機構的資料外泄事故通報，公署已主動聯絡相關機構了解事件。



就浸大疑遭黑客勒索軟件入侵一事，個人資料私隱專員公署8月12日早上指，已主動聯絡相關機構了解事件。（資料圖片）

網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄。（網頁截圖）

或涉至少130名教職員及1,747名普通使用者資料

截至周二晚上，網絡安全威脅情報平台Ransomware.live的數據顯示，浸大網域（hkbu.edu.hk）已被記錄有多達1,908組憑證外泄，直接涉及至少130名教職員及1,747名普通使用者（學生或註冊用戶）的帳戶資料。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑周三晚指，浸大網域可能中木馬程式，呼籲受影響機構應立即通報私隱專員公署，並立即啟動全面的資訊鑑證與系統排查，確認是否有權限憑證被用於入侵核心系統或造成資料滲漏。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

浸大周二晚稱：現正密切檢視資訊科技系統以及個人資料安全情況

浸大周二晚稱指，留意到有網頁聲稱大學的資訊科技系統被非法入侵。校方現正密切檢視大學的資訊科技系統以及個人資料的安全情況，會按機制採取適當的行動並與本港的監管和執法機構保持聯繫。