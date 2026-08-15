輔警畢業｜執業大律師又做執法者　形容是一個換位思考機會

去年獲取錄的輔警近期畢業，其中一位畢業生是執業大律師邱紫君。她有一位做了20多年輔警的朋友，對方經常跟她分享當輔警的經歷，加上她小時候有加入童軍，一直十分嚮往團體生活，所以便毅然決定加入輔警。



由法庭走向社區，成為輔助警察一員，做大律師又做執法者，邱紫君形容是一個換位思考的機會，能幫助她理解前線人員的工作，以及其困難。她亦能運用法律專業知識，去幫助自己的警務工作。



去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

邱紫君畢業於法學士課程，其後取得法律專業證書，成為大律師。她亦是香港認可調解員、英國特許仲裁司學會會員，及武漢仲裁委員會的仲裁員。除處理刑事及民事訴訟，她亦於公餘時間參與仲裁工作及社區義務法律服務。

她有一位做了20多年輔警的朋友，對方經常跟她分享當輔警的經歷，加上她小時候有加入童軍，一直十分嚮往團體生活，所以便毅然決定加入輔警。她認為這可實踐以專業服務社會的信念，「法律不僅是維護公平正義的基石，也能為有需要的人帶來支持和希望，因此我決定走到更前線服務市民。」

邱紫君稱，小時候有加入童軍，一直十分嚮往團體生活，所以便毅然決定加入輔警。（黃寶瑩攝）

位於九龍灣的香港輔助警察隊總部。（黃寶瑩攝）

邱紫君：時間安排純粹係你嘅選擇 大律師時間比較有彈性

一般人對大律師的印象也是很忙，尤其是有個案在手時。不過，邱紫君反而說，大律師的時間比較有彈性，所以可以平衡到輔警的工作。雖然工作是文職，但她一直也有保持運動，所以體能未有對她帶來困難，反而令她有機會用到一些比較少用的肌肉。

時間安排純粹係你嘅選擇，係你想唔想去做，同埋你個心同態度去做呢件事。 輔警畢業學員邱紫君

邱紫君希望未來可以透過輔警工作接觸不同社群，更深刻地體會守護社會安寧的責任。「我希望透過輔警工作接觸不同社群，更深刻體會守護社會的責任。」她期望結合法律專業與輔警經驗，為香港的繁榮穩定出一分力。