輔警的士司機涉載客時自瀆　女事主稱好似見到　司機罪脫兼獲訟費

平時有任的士司機的男輔警，涉駕駛的士接載女乘客時，被指在車廂內露出陽具自瀆，被控1項在公眾地方的猥褻行為罪。案件今（14日）在東區裁判法院裁決，裁判官高偉雄指女事主X作供和報案時的說法不一，又用「好似」來形容被告的行為，且行車記錄儀的時間與其供詞不吻合，認為難以信納X的證供，相反被告在控方的盤問下沒有動搖，裁定被告罪脫兼得訟費。



被告吳咏文（57歲，的士司機）被控於2025年9月1日，在港島跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露部分的身體即陰莖。

被告吳咏文經審訊後被裁定罪名不成立，兼得訟費。(陳蓉攝)

醫生羅君葆為辯方作供時稱，以他觀察，覺得病人應會感到痕癢。(陳蓉攝)

事主當日原乘車往養和醫院

事主X早前在屏風後作供，稱她在2025年9月1日早上，在中環環球大廈上車，上了被告駕駛的的士前往養和醫院。X形容，被告的的士殘舊，曾問是否無開冷氣，被告卻回應指有，但他開了車窗想有鮮風。

X作供時稱覺被告似乎在自瀆

X稱她其後低下頭看電話，但有感車輛好「擢（chok）」及暈車，她望向前方時，發覺被告似乎在自瀆。她當時懷疑看錯，又覺得「光天化日太離譜」、「無理由光天化日咁ridiculous（荒謬）」，其後被告停下動作，故她當刻沒有報警。

X稱曾見被告一手握吠盤一手握陽具

X指車輛駛至銅鑼灣時代廣場附近，被告似乎又開始自瀆。X靠前看到被告一手握住呔盤，一手握著陽具，正在勃起及自瀆。她想過用手機拍攝，考慮安全問題後決定報警。車輛在奕蔭街停下，X支付車資後軍裝警亦到達，她便向警方交代事件。

X曾堅稱100%無睇錯

X指被告被帶上警車前「好兇猛」，目露凶光，並對她說：「你睇錯啦！」X在庭上強調：「我100%無睇錯！佢上下搖動，唔係搲痕！呢個係自瀆行為！」

被告辯稱患濕疹30年

被告自辯時曾稱他患濕疹30年，每逢轉季都會感到痕癢。自1998年起，他曾就此多次向醫生求醫，會進食藥物及使用藥膏治療。

他亦傳召醫生羅君葆作供，羅指被告兩邊大腿髀罅及陰囊位置都有濕疹，就其觀察，病人應感到痕癢，否則患處上不會出現抓痕。

官質疑為何事主報案時會用好似字眼

裁判官高偉雄指，事主在作供時表示不相信有人在光天化日下自瀆，又指她一直有留意被告的行為，但報案時則指被告「好似做緊啲猥褻行為」、「好似有啲嘢伸左出嚟」，質疑如事主真是兩度看到被告的陽具，為何在報案時會使用「好似」的字眼，認為她在致電999報案時和庭上的作供不一。

事主就停車時間說法有疑點

高官又指，事主致電999報案時，接線生曾問她可否先停車，事主當時答應，但在庭上作供時，卻指當時在天橋難以停車。高官稱，根據記錄，事主報案的錄音時長1分40秒，行車記錄儀則顯示由天橋到奕蔭街需時3分半至6分鐘，若然事主真的在天橋上報警，不可能與接線生談話至下車。

被告自辯時被盤問無動搖

高官認為，雖然以上各點未必影響證供的可信性，但加起來卻令人難以相信X的證供。相反被告在控方的盤問下沒有動搖，亦未曾作出任何招認，遂裁定他罪脫。

辯方稱曾要求撤控但控方不肯

辯方有訟費申請，指被告當時沒有自招嫌疑，辯方亦非技術性脫罪。他們曾去信律政司，指被告當時的衣著不可能露出陽具，亦附上了有關的醫生記錄，與控方商討撤控，惟控方不接受。控方則認為，被告承認了有抓癢，屬自招嫌疑。高官聽取雙方陳詞後，批准辯方獲得訟費。

案件編號：ESCC3269/2025