輔警畢業｜政府統計師挑戰離開舒適圈　文員學揸槍要跨過心理關口

去年獲取錄的輔警近期畢業，其中一位畢業生是政府統計師吳海俊。他平時的工作對着電腦螢幕、與數字打交道，所以決定投考輔警，給自己離開舒適圈的挑戰。



吳海俊說，成為輔警其中一個較大的難關是槍械訓練。作為一名普通市民，他完全不懂得開槍，接觸槍支對他來說要跨過心理關口。他這一期的輔警剛巧是第一期使用98A半自動手槍，之前也是使用.38手槍。對新人來說，駕馭98A有一定難度。除了自己嘗試克服心理關口外，一眾長官也有悉心教導。



去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

去年獲取錄的輔警近期畢業，執業大律師邱紫君（左）和政府統計師吳海俊是其中兩個畢業生。（黃寶瑩攝）

位於九龍灣的香港輔助警察隊總部。（黃寶瑩攝）

負責透過統計模型協助部門掌握社會趨勢 稱更了解市民真實需要

吳海俊表示，他任政府統計師的工作是負責大數據分析及人工智能相關項目，透過統計模型協助部門掌握社會趨勢。不過長時間面對數字，讓他更深切體會到每組數據背後反映的其實是市民的日常生活與真實需要。

他希望在幕後分析數據的同時，亦能走在前線，守護市民安全，這是他做輔警初衷。他認為統計工作講求在大量數據中迅速篩選關鍵訊號、按優次整理分析，與執勤時需要判斷形勢、靈活應變的要求相輔相成，前線經驗亦可拓闊視野，令日後分析更「貼地」、更具同理心。

平日放工後接受訓練：要快完成正職工作及快速吃晚飯

由於他的正職較靜態，所以在擔任輔警後也要迫自己多做運動，以應付輔警工作的體能需求。他指輔警報更較自由，現時他傾向在周末報一日更，故連同政府統計師工作，一周工作六天。

相比日後的輔警工作，他認為之前訓練更辛苦。雖然可酎情請假，但訓練一般在平日放工後進行，令他要快點完成正職工作，以及快速吃晚飯。

當然有啲位係有啲取捨嘅，譬如話夜晚食飯嘅時候可能要食快啲，去配合訓練嘅schedule。 輔警畢業生吳海俊

訓練一般在平日放工後進行，令吳海俊要快點完成正職工作，以及快速吃晚飯。（黃寶瑩攝）

這期輔警開始改用98A半自動手槍

對吳海俊來說，成為輔警其中一個較大難關是槍械訓練。作為一個名普通市民，他完全不懂得開槍，接觸槍支對他來說要跨過心理關口，而他這一期的輔警剛巧是第一期使用98A半自動手槍，之前也是使用.38手槍。

對新人來說，駕馭98A有一定難度。他說除了自己嘗試克服心理關口外，一眾長官也有悉心教導。