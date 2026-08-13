巴籍輔警涉不滿被要求照顧嬰兒打妻　官指事主未道出真相　裁罪脫

巴基斯坦籍男輔警，被指不滿妻子要求照顧哭泣嬰兒而向妻動粗，被控1項普通襲擊罪（KCCC 3254/2025），他否認指控，其妻作供時才透露，這並非她首次遭受家暴，並透露曾遭被告用皮帶鞭打及手放煎鍋。



案件今（13日）在九龍城法院裁決，裁判官吳卓樺指，事主的多項供詞說法不一，她亦未向警方提及之前已多次遭體被告暴力對待；認為她未道出全部事實，裁定被告普通襲擊罪名不成立，兼得訟費。



事主2024年到港與被告生活

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），被控於2025年7月20日，在黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓某室，襲擊妻子PARVEEN Shazia。

承認事實指，事主2022年與被告結婚，兩年後隨夫到港，與被告家人同住慈雲山一個單位。她在 2025 年 6 月與被告產下一子，案發時兒子約兩個月大，當時家中只有他們 3 人。

被告莫哈林被裁定普通襲擊罪不成立，兼得訟費。(陳曉欣攝)

叫被告照顧嬰兒遭襲擊

事主早前供稱，案發當日下午 4 時半，她在廚房工作，被告在客廳，她聽見嬰兒哭泣聲，便叫被告幫忙照顧嬰兒，惟被告大聲呼喝稱無時間，又稱不會照顧嬰兒，被告之後以右手扭她左手前臂，把她推到沙發上，事主哭泣，被告不發一語離開單位。

帶子求診時獲女子相助報警

事主翌日帶兒子到醫院求診時，向一名女子講述事件，對方協助她聯絡社工報警。事主又稱，她沒有手提電話，故遭被告打時無報警，她又稱不懂中文或英文。

官指被告說法出入多

裁判官吳卓樺裁決時指，女事主多番說法有出入，她曾稱案發時家中無人，後又改稱被吿的胞弟在家；另外，她稱沒有電話，但之後又承認被吿有向她提供SIM卡。

曾稱遭被告鞭打卻無向警透露

此外，事主作供時曾提到被吿在她懷孕時出軌，更表示想娶情婦為妻，且不止一次襲擊她，但事主卻未向警方透露除本案以外有遭其他暴力對待，直至盤問才首次提及曾遭被告用皮帶鞭打，及手放煎鍋等。事主亦沒向醫生或社工透露本案的襲擊事件。

認為未道出全部事實裁罪名不成立

吳官認為事主未道出全部事實，法庭未能釐清事發情況，裁定被告普通襲擊罪脫兼獲訟費。