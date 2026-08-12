Tesla女司機涉輾過南亞漢　辯稱怕車切線望倒後鏡　知車禍唔安樂

Tesla女司機駕車經長沙灣連翔道時，涉輾過被撞倒地的南亞裔鐵騎士，之後並涉不顧而去，鐵騎士最終不治。女司機否認危駕及意外後無停車等罪（DCCC379/2025）受審。暫委法官勞潔儀早前裁定案件表證成立。女司機今（12日）出庭自辯指，當天因擔心其他車會切線，故把注意力集中在倒後鏡，因此沒留意事主的電單車及停泊路邊的白色私家車。她又稱，回家看新聞知曾經過的地方有車禍，並覺得「唔安樂」。



女被告劉小麗（案發時65歲），被控危險駕駛導致他人死亡、交通意外後沒有停車，及使用不符合安全規例的玻璃等3罪，指她於2024年3月6日，在長沙灣連翔道危險駕駛一輛私家車，導致南亞裔事主死亡。

女被告劉小麗自辯時稱，因為怕有車切線，所以顧著看倒後鏡。(陳蓉攝)

事主的電單車亦在路上。(資料圖片)

南亞裔事主騎電單車時，切線時輾轉遭白色私家車撞到，之後躺在路中心。(讀者陳先生提供)

被告稱她沒有見到碰撞，亦未見到涉案的白色車。(資料圖片)

留意倒後鏡無見到白色車

被告接受控方盤問時指出，案發時沒有看到車前有任何人或物品，因而繼續前行。她亦表示，因為注意力集中在倒後鏡，所以無留意到停泊在約40米距離的的白色豐田私家車。

電單車非在其駕駛線上故沒看到

控方質疑，被告曾表案發時在看路牌，事主的電單車當時正滑到路牌前，同時亮起大燈及死火燈，被告是否亦完全沒看到。被告回應指，因為該電單車並非停在其行車線上，因此她沒有留意到。

因擔心有車切線故有望左邊行車線

被告又表示，她因為擔心有其他車輛切線，故當時有望向左邊行車線，但是該電單車距離太遠，她未必會就此有行動。她在盤問下確認，當時沒有減速及扭軚。

沒有看到白色車與電單車的碰撞

被告表示，沒有看到白色豐田車及電單車碰撞，亦看不到行車線上的事主及其車輛，但她當時有望向前方、側面及留意後方車輛，並稱﹕「cut線程序都係咁做囉。」她表示，雖然曾多次行經該路段，但仍然會留意路牌指引，亦同意作為謹慎的司機應該要專注前方路面。

看新聞知有車禍後覺得唔安樂

被告又稱，當晚聽到新聞後，覺得「唔安樂」，最終決定報警。控方質疑，被告若覺得只是撞到垃圾，為何要感到不安。被告稱，因為當天有經過現場，同時亦得悉該處發生車禍，因此感到驚慌。她亦同意當時明白自己涉及交通意外。