美食博覽周四開幕　日清推發光版福袋　合興隆賣小朋友可飲葡萄酒

美食博覽將於明日（13日）起一連5日在灣仔會展舉行，參展商推出限量產品、福袋或新產品吸客。其中日清食品今年攤位設夾公仔機，並以自動販賣機形式售賣杯麵福袋，發光版福袋售價150元，比普通版貴30元；經營逾百年的合興隆今年主打0.0%無酒精葡萄酒，標榜「連小朋友都可以飲用」，形容產品口感接近含酒精飲品，但不含酒精，希望開拓年輕人及親子客群。



面對暑假外遊及北上消費潮，多個參展商仍看好展期銷情，安記海味預期生意額按年增加5%至10%。首次參展的寵物食品商戶更預期，透過接觸本地、海外及大灣區買家，可帶動展後業務倍增。



美食博覽於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行。在8月12日，參展商作最後準備。（夏家朗攝）

美食博覽於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行。在8月12日，參展商作最後準備。（夏家朗攝）

美食博覽於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行。在8月12日，參展商作最後準備。（夏家朗攝）

美食博覽於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行。在8月12日，參展商作最後準備。（夏家朗攝）

安記海味新口味鮑魚會場優惠兩盒150元 盼吸引年輕客

安記海味今年延續去年討論度甚高的「零食鮑魚」系列，並推出新口味。展期內新口味鮑魚將設限時優惠，例如兩盒150元；另設熟食檔，供應佛跳牆飛天麵、XO獎鮑魚燒賣及鮑魚花膠碗仔翅等，配合不定時快閃優惠，盼吸引年輕客及小家庭。

安記今年繼續以「零食鮑魚」為主打，展期推出新口味及會場優惠，部分產品兩盒售150元。（夏家朗攝）

首9名顧客可一元玩遊戲贏鮑魚 最多可贏2064粒鮑魚

安記在美食博覽開幕日將舉行「飛天鮑魚鮑接福」活動，首9名參加者可用一元參與「搖搖板」遊戲，安記負責人、公司第四代潘永熙說：「開幕日嘅頭九位朋友就可以玩呢個遊戲，最多就可以贏取2064粒鮑魚。」他希望活動能增加現場互動及熱話，並以優惠及熟食搭配延長顧客逗留時間。

安記海味第三代掌舵人、董事總經理潘權輝（左）與兒子潘永熙8月12日在美食博覽開幕前夕，在會場示範玩「飛天鮑魚鮑接福」。（夏家朗攝）

潘永熙表示，不擔心暑假旅遊旺季影響人流，認為美食博覽是香港年度盛事，市民會特意留港逛展、購物及品嚐美食。安記今年亦擴闊產品類別，預期生意額可按年上升5%至10%。

安記負責人、公司第四代潘永熙表示，今年增設熟食檔，冀藉鮑魚產品、熟食及優惠擴闊年輕人和家庭客群。

安記海味第三代掌舵人、董事總經理潘權輝（左）與兒子潘永熙展示即食鮑魚產品。（夏家朗攝）

日清食品發光福袋每日限量約100至150個 普通版備貨逾千份

日清食品已參加美食博覽逾10年，現時攤位位置亦已使用6至7年。今年攤位設夾公仔機，並以自動販賣機形式售賣杯麵福袋。

當中，發光版福袋售價150元，每日於指定時段限量推出約100至150個，通常即日售罄；普通版福袋售價120元，展期備貨逾千份。福袋內包括不同款式的杯麵，攤位合共有10款產品供應。

日清以自動販賣機造型設計杯麵福袋，普通版售120元，發光限量版售150元。（夏家朗攝）

日清以自動販賣機形式推出杯麵福袋，普通版售120元；發光限量版售150元，每日限量100至150個。（夏家朗攝）

日清食品（香港）有限公司副總經理市務部吳佩欣表示，留意到近年內地旅客人流，攤位會提供微信支付等方式，方便旅客購買。至於早前坊間熱議、可用凍水沖泡的杯麵，暫未在今次展場發售。

合興隆今年推出0.0%無酒精葡萄酒，稱因應年輕人減少飲用烈酒的趨勢，冀吸引不飲酒、對酒精過敏及需要駕車的人士。（夏家朗攝）

洋酒商推無酒精葡萄酒 冀開拓親子及年輕客

經營逾百年的合興隆亦參展，品牌今年主打0.0%無酒精葡萄酒，適合素食者、對酒精過敏人士。

公司代表連亨信表示，近年年輕人飲用烈酒的情況減少，社交場合的飲品酒精度亦有下降趨勢，因此推出無酒精系列以回應市場需要，並希望開拓年輕人及親子客群。他說「連小朋友都可以飲用」，形容產品口感接近含酒精飲品，但不含酒精。

合興隆產品售價由50元至約2,000至3,000元不等，最暢銷產品為99元福袋，內有4至5款迷你酒品；今年另新增199元福袋，包括清酒及琴酒。攤位亦設抽獎活動，頭獎為大阪機票。

以蛋白質製成、外形如蛋糕的寵物Cupcake DIY套裝，售價約100多元至200多元，主人可與子女一同製作，再讓寵物食用。（夏家朗攝）

寵物食品商首參展 推$100 Cupcake

今年美食博覽亦有新增寵物食品元素。首次參展的IBH寵物行業發展常務委員會表示，旗下品牌均獲國際認證，希望藉美食博覽接觸寵物主人、餐廳、寵物店、批發商及海外買家，進一步拓展大灣區及海外市場。

寵物行業發展常務委員會主席劉妍彤表示，相比寵物展以零售為主，美食博覽可接觸較多商業客戶，有助將產品引入寵物友善餐廳及不同零售渠道。

IBH寵物行業發展常務委員會主席劉妍彤表示，首次參加美食博覽，盼接觸餐廳、寵物店、批發商及海外買家。（夏家朗攝）

產品價錢由約100元至1,200元，較平價產品包括以天然蛋白質製成、外形如Cupcake的寵物食品，售價約100多元至200多元，讓家長及子女可一同製作，再與寵物分享：「大人又可以玩啦，小朋友又可以玩啦，做完出嚟仲可以畀小動物食添，又健康啦，又可以有一個好好玩嘅好新穎嘅嘢。」。較高價產品則包括約1,200元的細胞級胜肽膠原蛋白營養補充品，以及各類腸道益生菌、貓糧及狗糧等。

劉妍彤表示，不擔心美食博覽展期人流，相信市場對優質寵物食品的需求上升，並預期參展後旗下品牌生意可「倍增」。