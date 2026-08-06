美食博覽2026｜24大優惠！$1鮑魚＋魚蛋$10任夾　五豐行免費禮物

美食博覽2026｜深受港人歡迎的「香港美食博覽2026」 將於8月13日起一連5日在灣仔會展舉行，今年繼續推出多個優惠吸引大家去「掃平貨」。《香港01》「好食玩飛」小編為大家搜羅了24大優惠，當中包括美心及東海堂月餅95折、四海魚蛋$10任夾放題、以及多項$1必搶產品，還有五豐行送免費禮物等。想知還有哪些優惠？即看下文！



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美食博覽2026｜8.13一連五日灣仔會展舉行！1票玩盡4展

第36屆美食博覽於8月13日起至17日，一連五日於灣仔會展舉行。除了美食博覽，同場亦會舉行家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展。

美食博覽2026｜門票限時獨家85折 2類人免費入場

想慳到盡入場掃貨，記得把握早鳥優惠！由7月30日至8月12日期間，購買套票即可享85折，而3歲或以下小童、65歲或以上長者更可免費入場。

展覽門票主要分為「公眾館」及「公眾館連尊貴美食區套票」兩款。想主攻平價抵食乾貨、即食麵及零食福袋，可購買「公眾館」門票；若想歎盡頂級和牛、高級黑松露及醇酒等精緻名物，建議可直接買套票！

早鳥套票（公眾館及尊貴美食區）：$36起（原價$40）

*獨家PayMe $20-$2：36再減2：$34（原價$40）

售賣日期：2026年7月30日至8月12日

美食博覽2026｜普通門票

正價指定日子門票（公眾館）：$30

正價套票（公眾館及尊貴美食區）：$40起

售賣日期：2026年8月13日至17日

展覽關閉前45分鐘將終止參觀人士進場。

美食博覽2026優惠一覽

美食博覽優惠【1】美心全新麻辣+杜拜朱古力月餅 額外95折（1C-C02）

美心今年推出多款新口味月餅及會場限定優惠，當中包括全新麻辣系列，共有「麻辣牛肉月餅」及「XO醬豬肉月餅」2款口味，喜歡吃辣的朋友就不要錯過了。另外，他們亦特別推出新「港風打卡系列」月餅，推出「大坑舞火龍」及「富豪雪糕車」2款。

除了傳統月餅外，冰皮月餅也是近年港人喜愛月餅之一，今年亦推出大熱口味杜拜朱古力冰皮月餅。而大家在美食展現場購買指定傳統月餅或流心月餅，即享額外95折優惠！而買任何冰皮月餅1盒即送「冰皮二人世界」1包。

門票早鳥9折優惠

美食博覽優惠【2】回味脆心窩夫推2款口味（1C-C18）

街頭小食格仔餅是不少人在掃街時都喜歡吃的小食之一，回味今年全新推出「脆心窩夫」，會場限定價$100有3件。窩夫共有2款口味，包括海鹽花生及黑芝麻醬，讓大家在家中隨時也可以吃到格仔餅的味道！

回味2款脆心窩夫推口味。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【3】東海堂月餅95折（1C-C02）

東海堂除了有傳統口味月餅外，繼續有日式口味月餅，包括芝麻麻糬月餅和十勝紅豆麻糬月餅禮盒。此外，他們亦有聯乘Miffy推出「一口冰皮月餅禮盒」，套裝更附送可愛專屬保冷袋，現場購買任何東海堂月餅1盒加$38即可換購Miffy限量版花花餐碟1隻。 在美食博覽購物月餅即享額外95折優惠；購買冰兔冰皮月餅或Miffy一口冰皮月餅1盒，則送冰皮月餅二人前1包。早鳥9折門票！一票行4展

美食博覽優惠【4】四海魚蛋$10任夾放題（1A-C08）

今年四海魚蛋推出互動遊戲，只要付$10就可以參加「手速挑戰任夾放題遊戲」，參加者在20秒內使用專用工具，任夾雪櫃內的指定人氣產品，包括大型魚蛋、咖喱魚肉魚卷、黃金魚子包心丸等，只要裝得落就可以全數帶走！

另外，若夾到的總重量落在「幸運區間」會再送驚喜大禮，包括在 485g至505g就可獲贈咖喱魚蛋一盒、在550g至600g則獲贈炸魚皮一包。

美食博覽優惠【5】日清限量販賣機造型「大型痛袋」福袋（1C-B02）

日清食品每年在美食展都會推出不同款式福袋，今年特別推出4款限量福袋套裝，不但可以吃，還可以收藏。其中「出前一丁清仔大口福袋」會場價$100，內含10件推介食品，包括即食麵、薯片等，每人限買1套。另一款必搶福袋就是以販賣機作造型的「合味道販賣機福袋 」，會場價$120，共有2個款式。除了有10件食品外，大家還可以把自己的公仔放進「大型痛袋」中。而販賣機福袋亦有一款發光版推出，會場價$150，每人限買一套，先到先得，售完即止。早鳥9折門票！一票行4展

美食博覽優惠【6】榮華買滿$300加$1買月餅（1B-B02及1E-C25）

榮華餅家在美食展推出一系列會場限定優惠，當中包括凡購物滿$300即可用$1加購懷舊紙盒裝的雙黃白蓮蓉月餅1個，每日限量100套，先到先得。除了傳統月餅外，亦有4款新口味「月映」系列月餅，是以香港著名山脈作主題的禮盒。另外，大家亦可以在現場以$660購買3包「加瘦招牌臘腸」，即獲贈$50榮華換物券1張及孖裝冰皮月餅1盒！

美食博覽優惠【7】農心辛辣麵首日$1搶禮盒（1D-A02）

農心辛辣麵推出首日$1搶購韓國版辛辣麵禮盒裝，只限首10名消費者，每人限購1盒。另外，大家可以憑券用$99購買「精美農心斜孭袋套裝」，共有3款套裝推出，套裝包含1個斜孭袋、辛辣麵等。

美食博覽優惠【8】奇華餅家 LINE FRIENDS奶黃月餅禮盒／迪士尼環保袋（1A-A10）

奇華推出凡購買任何迪士尼系列產品，即可以優惠價$58換購「迪士尼米奇與好友系列公仔掛飾連環保袋」。另外，奇華今年再度與中國名釀國窖1573合作，推出「奇華x國窖1573月餅禮盒」香港限定版，售價$548。早鳥9折門票！一票行4展

除了以上新品搶先睇之外，今年美食博覽會更以現場限定驚喜優惠價$258出售「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY什錦奶黃月餅旋轉音樂禮盒」套裝（原價$353）。

美食博覽優惠【9】ALOR冷凍乾燥乳酪粒 任選12包$180（1C-B24）

來自馬來西亞ALOR冷凍乾燥乳酪粒也有參與今年美食博覽！冷凍乾乳酪粒有多款口味，包括：士多啤梨、橙味、朱古力粒、藍莓等等；水果凍乾則有芒果、蘋果、火龍果等等口味，連10個月以上幼兒都可食用，適合一家大細齊齊分享！ALOR更設有會場限定優惠，任選6包只需$100；12包只需$180。

ALOR冷凍乾燥乳酪粒任選12包$180。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【10】We Chips脆片 任選12包$180（1C-B24）

We Chips以天然全穀物製成香脆可口的特色脆片，口感輕盈鬆脆，系列有香蒜BBQ味、黑松露味、粟米濃湯味等多款滋味可自由混搭，適合家庭分享、朋友聚會或隨身享用。產品設有70g分享裝及 28g輕巧裝，同樣設有會場優惠，70g混合套裝：任選6包$140；任選12包$240；28g混合套裝：任選6包$100；任選12包$180。

We Chips脆片任選12包$180。（何加祺 攝）

美食博覽優惠【11】CHOYA試飲價$10梅酒（1E-C10）

CHOYA梅酒推出美食博覽試飲價$10購買50毫升的「黃金梅子至極之梅梅酒」。另外，還可以憑券以$78換購「清新柚子酒」1支以及以$299換購「限定熟成梅酒」1枝。

CHOYA推試飲價$10梅酒。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【12】$15換購香腸（1D-C02）

憑券可以用$15換購Smithfield「雞肉早餐腸」或「維也納風味煙燻腸」1包。另外，他們亦推出$30/2包的170g豬柳漢堡優惠。

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憑券可以$15換購香腸。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【13】$60美食福袋（1A-B08）

新進海產推出$60美食福袋，當中包括煙腩碎1包、清香煙熟鴨腿1隻、清香煙熟雞腿1隻、豬尖腸1包。福袋限售100套，售完即止。

$60美食福袋限售100套。（貿發局網頁截圖）

美食博覽優惠【14】壽桃牌$1淮山麵（1E-A02）

壽桃牌今年推出$1鮑魚雞湯味淮山麵，每日限量40盒。

美食博覽優惠【15】冠華$1釣零食（1D-A33）

冠華食品有$1參加釣零食遊戲，首日限20人參加。大家只要在限時30秒內，釣到最高分的參加者即可獲贈67包韓式風味黑芝麻杏仁齋雞粒。

美食博覽優惠【16】廣昌隆$1贏臘腸（1A-E28）

另一項$1遊戲是廣昌隆臘味的「閃電臘腸手」，付$1就可參加遊戲贏臘腸，首日限量300份。

美食博覽優惠【17】清漉$1湯包套裝（3B-F06）

清漉湯推出可以用$1購買原價$495的湯包套裝，套裝內含8包湯包，只限每日首8名購買。

美食博覽優惠【18】合泰$1搶鮑魚（1C-D02）

合泰海產在每日早上10時及下午6時推出活動，首10名可用$1搶購罐頭鮑魚。

美食博覽優惠【19】繁星燒烤$1雞翼（1B-A32）

繁星燒烤推出$1買蒜蓉BBQ雞翼急凍裝1磅，每日限量10份。

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美食博覽優惠【20】九記$1有10粒芫荽燒賣（Hall 3：A11-A20, B17, B19）

九記食品廠推出$1買到10粒芫荽燒賣，每日限量20件。

美食博覽優惠【21】魚陣營$1咖喱醬（1A-B12）

魚陣營亦有優惠，在8月13日至15日下午2時半至4時半推出用$1買咖喱粗醬，每日只限20個名額。

美食博覽優惠【22】尚品限量搶$1燕窩（1A-C22）

尚品由8月13日至17日推出每日限量搶特價產品優惠，當中包括$1燕窩銀耳露、$9紅燒一口鮑魚、花膠桶等。特價產品於上午10時開售，每款限量10份。

美食博覽優惠【23】香記$1咖啡（1B-C14）

香記咖啡推出優惠，限量100份$1優惠發售特製的咖啡和奶茶包。

美食博覽優惠【24】五豐行送免費產品（1D-B02）

適逢今年是五豐行75周年，他們在美食博覽中推出「身份證優惠遊戲」。只要大家的身份證號碼中同時包含「7」和「5」 兩個數字，即送精選免費產品！數量有限，送完即止。

美食博覽新增「煙韌市集」（Hall 3：A11-A20, B17, B19）

美食博覽新增一個名為「煙韌市集」的項目，由Donut Demo等13個不同品牌合辦，雲集多種不同的甜品小食，全店小食均以「煙韌」作為這次攤位的賣點，主力售賣麻糬、波堤冬甩、糯米糍及麻糬巴斯克蛋糕等Q彈軟糯美食。

美食博覽新增「煙韌市集」。（資料圖片）

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