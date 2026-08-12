茶果嶺村收地｜地政總署入村處理5戶　1人疑威脅用武力被帶到警署

逾300年歷史的茶果嶺村將清拆興建公屋，收地工作在前年已開始。地政總署、警方觀塘反黑組、消防及保安公司人員今日（12日）早上8時許入村，再進行收地行動。行動中，一名村民被帶返警署。其妻子向傳媒表示，丈夫早與地政總署洽談、擬定明日（13日）交還用地，未料今日被突擊收屋且被捕。



地政總署回覆查詢時表示，今日的行動涉及五個住戶，只有一名住戶在行動期間留守現場。該名住戶因於清拆前登記日期後才遷入，亦為公屋住戶，因而不符合安置或補償資格。署方聯同社工隊自年初已開始與該名住戶保持聯絡及提供適切協助，並一直勸喻他自願遷出，惟期間有人疑似威脅以武力攻擊執法公職人員，相關部門亦因而尋求警方協助。



2019年的茶果嶺村。（資料圖片／梁煥敏攝）

地政總署：行動為保障受較高天然災害風險影響住戶

地政總署指，就茶果嶺村發展項目第二階段工程，署方已於去年6月12日根據《土地（雜項條文）條例》張貼法定通知，要求受影響人士於同年9月12日或之前遷離，以配合整體工程時間表。

即使有關法定通知的限期已屆滿多時，政府一直採用「以人為本」的原則，在不影響整體工程時間表的前提下，盡量為受影響人士提供緩衝時間安排搬遷。由於茶果嶺村内部分位置鄰近斜坡，為了保障受較高天然災害風險影響的住戶／使用者的安全，政府遂於今日透過聯合行動要求他們遷出。

2019年的茶果嶺村。（資料圖片／梁煥敏攝）

2019年的茶果嶺村。（資料圖片／梁煥敏攝）

被帶到警署住戶登記日期後才遷入 為公屋住戶 不符補償資格

地政總署指，今日的行動涉及五個住戶，只有一名住戶在行動期間留守現場。該名住戶因於清拆前登記日期後才遷入，亦為公屋住戶，因而不符合安置或補償資格。署方聯同社工隊年初已開始與該名住戶保持聯絡及提供適切協助，並一直勸喻他遷出，惟期間有人疑似威脅以武力攻擊執法公職人員，相關部門亦因而尋求警方協助。

超過六成半受影響住戶已獲安排安置或領取特惠津貼

地政總署表示，截至7月底，在約950個受第二階段工程影響的住戶（包括分戶）中，超過六成半的住戶已獲安排安置或領取特惠津貼。其餘住戶則未符合安置或補償資格，主要原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶，或未符合最低居住年期規定等。