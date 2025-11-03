茶果嶺村民聲稱正申請逆權侵佔　不滿被剔除申索權利　求司法覆核

茶果嶺村一名八旬村民，聲稱他佔有村內一地皮逾60年，正向法庭申請以逆權侵佔式要求確其業主身份。由於該些地段正進行清拆工程，該村民亦有就該些地皮申請賠償。惟他指地政總署突改用另一條文，指他是非法佔用者，要求土地審裁處剔除他的申索。村民認為署方單方面否認其業主地位，做法不公，濫用權力，認為署方有意避免向他補償，上周五(31日)入稟高等法院要求司法覆核，並要求法庭下令准他在逆權侵佔官司完結前，繼續保持其申索權利。



申請人為陳勁立，答辯人為地政總署署長。

申請人陳勁立向高等法院提出司法覆核。(黃浩謙攝)

茶果嶺村清拆工程的最後期限於本年9月屆滿。（資料圖片／梁煥敏攝）

稱在茶果嶺大街已佔地逾60年

陳在申請書指，他和其家人自1954年已佔用茶果嶺大街21、22號一帶土地。政府於2023年8月正式收地前，他已逆權侵佔逾60年。地政總署發信予陳時，亦表明會根據《收回土地條例》進行收地。陳於2024年7月入稟申請逆權侵佔該些土地，他亦有和署方就特惠補償和搬遷達成協議，陳去年9月遷出。

署方未確認他收到通知信函

陳於2025年7月向土地審裁處提出補償申索，要求審裁處等待逆權侵佔案的結果。惟地政總署卻向土地審裁處要求剔除陳的申索，並指審裁處無權審理引用《土地(雜項條文)條例》第28章的案件。地政總署稱他們於2024年6月有發函予陳告知情況。惟陳稱署方未確保他有收到信函，其長子於2025年10月才在雜物發現該信，信中沒有指改用《土地(雜項條文)條例》向陳收地。陳於審裁處的案件，將在2025年12月18日審理該剔請申請。

署方不應單方面決定陳非業主

陳指，《收回土地條例》針對已有業權的土地，《土地(雜項條文)條例》是用於驅遂「不合法佔用者」。在逆權侵佔案未審結下，署方單方面決定陳不是該地的業主，並向土地審裁處申請剔除其申索，認為屬違法、越權、程序不當和不合理。

署方做法反覆屬濫用權力

陳又認為署方透過行政決策，單方面決定陳的實質補償權利，排除土地審裁處就補償問題的管轄權，是嚴重不尊重司法程序；又指署方原先表明用《收回土地條例》，在無合理解釋下突轉為《土地(雜項條文)條例》，行事反覆，認為署方濫用權力，選擇性引用不設補償機制的條例，避免向他作出補償，違反《基本法》第105條對私有財產權的保障。

要求暫停剔除其申索

他要求法庭頒令，政府處理村民申索的做法，違反《基本法》第105條。他亦要求法庭頒令，在逆權侵佔案未有最終判決前，署方引用《土地(雜項條文)條例》對陳採取的執法行動屬不合理，署方亦需暫停向土地審裁署申請剔除陳的申索，直至逆權侵佔案審結。

案件編號：HCAL2431/2025