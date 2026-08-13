再有前天文台長批暑熱警告　岑智明李本瀅祈求勞工處改用濕球黑球

與市民及戶外工友實際體感如同處平行時空的勞工處工作暑熱警告，在周日（9日）香港經歷「百年一遇」的破紀錄36.9度高溫下，依然只是最低級的黃色，社會不解，繼當日率先發炮的天文台前台長林超英制度形容「取消了也沒有甚麼分別」後，再多兩名天文台前台長提出質疑。



2009年接替林超英當台長的李本瀅以及之後2011年接替李成為台長的岑智明今日（13日）在《明報》以「工作暑熱警告的困境及改善建議」為題撰文，指勞工處錯用天文台暑熱指數作為工作暑熱警告的其中一個標準，因天文台公布的暑熱指數對象是市民大眾，當中大部份在室內有冷氣地方，而工作暑熱警告對象主要包括地盤工人、清潔工等戶外工作者，兩者服務對象既然不相同，不能混為一談。



文章指，利用暑熱指數來操作工作暑熱警告不合理，是錯配，工作暑熱警告等同無效，對比下，天文台早於2008年已做好準備，製造了國際公認的黑球濕球溫度計，勞工處將之作為工作暑熱警告科學依據有百利而無一害。他們「祈求」勞工處聆聽市民大眾、社會團體及專家意見，從善如流，對其工作暑熱警告做出切合科學的改變，令受酷熱天氣影響的市民得到裨益。



01觀點：打破溫差平行時空 有請官員走出冷氣房

01觀點：歷來最熱只發黃色警告 勞工休息尚待誰人開恩？

許澤森周二稱正與天文台積極商討改善機制 其後隔空「暗寸」林超英

勞工處處長許澤森周二（11日）早上先在兩個電台節目承認，現時的熱壓力模型對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下曝曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險，因此勞工處目前正與天文台積極商討改善機制。

到同日較後時間，許澤森在NOW新聞台節目《時事全方位》回應率先發炮的林超英，指當局發展工作暑熱警告的過程中，林已退休（2003年至2009年任天文台台長）。許澤森當時也未進入勞工處工作，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢。」

李本瀅及岑智明：以天文台暑熱指數操作工作暑熱警告是錯配

至今日，林超英之後的兩任台長李本瀅及岑智明聯合署名在《明報》以「工作暑熱警告的困境及改善建議」為題撰文，指天文台的暑熱指數服務對象是普羅大眾，他們在炎熱天氣下大部份留在室內有冷氣地方，但勞工處的工作暑熱警告則針對戶外工作人員，兩者不能混為一談，以天文台暑熱指數操作工作暑熱警告不合理，是錯配。

改用黑球濕球溫度數據是百利而無一害

文章又指，工作暑熱警告門檻太高，在周日出現打破百多年紀錄的高溫下，仍然只發出黃色工作暑熱警告，等同無效。 文章指，天文台早於2008年已做好準備，製造了國際公認的黑球濕球溫度計，而黑球濕球溫度在全球多地行之有效，改用相關數據是百利而無一害。

兩名前台長提到指酷熱天氣已成本地最大「天氣殺手」，比颱風暴雨等奪去更多生命，「祈求」勞工處從善如流，作出切合科學的改變，對其工作暑熱警告做出切合科學的改變，令受酷熱天氣影響的市民得到裨益。

+ 7

天文台暑熱指數方程式=

0.80Ｘ「乾球溫度」(Tnw）+ 0.05Ｘ「黑球溫度」（Tg） + 0.15Ｘ「氣溫」（Ta）



香港暑熱指數對應工作暑熱警告。