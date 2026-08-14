啟德綠色集運系統正午截標　一文解構雲巴、智軌兩大潛在技術方案

香港在不久將來於啟德、東九龍及洪水橋／厦村3個地區會有智慧綠色集體運輸系統，其中啟德項目今日（14日）正午已截標，據知今早至少有兩間機構代表到場入標，包括港鐵，而比亞迪的「雲巴」與中國中車的「智軌」均有意參與。啟德智慧綠色集體運輸系統是甚麼？兩大技術有何分別？一文看清。



啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德智慧綠色集體運輸系統郵輪碼頭車站構想圖。（運輸及物流局圖片）

啟德智慧綠色集體運輸系統走線。（土木工程拓展署文件）

2023年《施政報告》提出在啟德、東九龍及洪水橋／厦村3個地區發展智慧綠色集體運輸系統，當時政府表明已參考「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，其中洪水橋／厦村預計會在今年內開始招標；東九龍項目上月開始招標，明年截標；啟德項目則是最早開始，其合約今日已截標，預計工程今年內展開。

啟德綠色集運系統是什麼？

啟德項目全長約3.5公里，擬設六個車站，以高架模式連接啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站，途經啟德體育園、跑道區一帶，預計2031年投入服務，將成為香港首個智慧綠色集體運輸系統，服務沿線約3萬居住人口及2萬就業人口，及每日因毗鄰旅遊及體育設施等衍生的7,000客量，每小時單向最高客量約6,000人。發展局早前又表示，在確立基礎走線的系統及設計後，會檢視將來延伸系統至觀塘等其他地區的技術及財務可行性。

項目以「雙信封制」評審，非價格建議佔比60%、價格建議40%，中標者可獲20年專營權，以「建設、營運、移交」（BOT）模式營運，政府會向中標者以象徵式地價批出3幅共約3.65公頃用地的物業發展權作為財務資助。招標要求投標公司須由截標日起計的過去15年內，於香港或香港以外地區擁有至少連續5年營運陸上公共交通系統經驗、平均每日服務乘客量至少4萬人次。

市場早前盛傳，港鐵將與比亞迪的「雲巴」合組財團入標競投啟德智慧綠色集體運輸系統合約。（資料圖片／鄭子峰攝）

港鐵行政總裁楊美珍昨日（13日）在業績發佈會上公布會入標競投啟德智慧綠色集體運輸系統合約。（資料圖片／鄧倩螢攝）

港鐵行政總裁楊美珍昨日（13日）在業績發佈會上則公布會入標競投，稱港鐵在啟德區內有啟德及宋皇臺兩個港鐵站，綠色集運系統可進一步協助區內交通發展，但未有透露合作對象。市場早前盛傳，港鐵將與比亞迪的「雲巴」合組財團投標。

雲巴屬無人駕駛 膠轆列車在高架軌道行駛

「雲巴」屬無人駕駛、以電力推動的捷運系統，利用膠轆列車在高架軌道行駛，每卡可載約70人，最多可增至八卡，即載560人，最密兩分鐘一班，其爬坡能力最高達12%，即水平移動每100米可爬升12米，最高時速80公里。成本方面，「雲巴」在內地每公里連同高架天橋軌道，成本每公里約一億人民幣。

中國中車旗下湖南中車智行科技有限公司表明有意以設備供應商身份，來港與本地發展商合作，參與三個集運系統項目。（資料圖片／林遠航攝）

中國中車旗下湖南中車智行科技有限公司表明有意以設備供應商身份，來港與本地發展商合作，參與三個集運系統項目。（資料圖片／林遠航攝）

四川宜賓市是首批採用智軌作城市幹線交通的城市，由2019年至今已發展到有三條路線。（資料圖片／林遠航攝）

至於「智軌」，製造商中國中車旗下湖南中車智行科技有限公司日前就表明有意以設備供應商身份，來港與本地發展商合作，參與三個集運系統項目。有消息指，透過旗下公司載通國際持有九巴的新鴻基地產有意入標。湖南中車智行科技則未有透露合作對象，但稱有內地城市由公交公司營運「智軌」。

智能軌道快運系統毋須實體軌道

智軌全名為「智能軌道快運系統」，即毋須實體軌道，只需在普通路面畫上雙虛線作為虛擬軌道，列車各種感應器可自動識別路面標記、路面情況並調整行車路徑。由於無軌道，因此配合交通燈號等，智軌可與其他車輛共用路面。除普通路面外，智軌列車亦可在高架道路或隧道中行駛。

純電智軌最高時速100公里 支援人手或自動駕駛

智軌同樣使用膠轆列車、由純電推動，最高時速可達100公里，並支援人手或自動駕駛，惟至今未有全無人駕駛的實際應用，預計首個無人駕駛項目明年在馬來西亞開通。智軌列車每卡載客量（按本港每平方米站立六名乘客計）與本港的12米單層巴士相若，即約80人，可按客流加減車卡，一般為三至五卡。

湖南中車智行科技指，智軌更適合香港狹窄多車的路面，因為除了無路軌外，各列車車軸可「自主導向」，確保前後車卡有同一軌跡，不需要像巴士、大貨車「偷位」。成本方面，智軌每公里建造成本約為4,000萬至6,000萬元人民幣，約為傳統有軌電車的三分之一。不過，內地未有全高架項目，相信來港的實際數字會較高。