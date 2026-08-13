四川直擊智慧運輸系統｜智軌乘客讚平穩　月台空隙闊易絆倒要改善

撰文：林遠航
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啟德智慧綠色集體運輸系統合約將於本周五（14日）截標。研發智軌的中國中車子公司湖南中車智行科技有限公司表示，對本港三個綠色集體運輸系統都有興趣。

智軌現時在四川宜賓市是公共交通系統的主力，記者日前在當地試搭，感受到智軌比輕鐵、巴士平穩，車廂內噪音較小。不過，由於需在月台上落客，列車與月台之間的空隙仍是無可避免，記者量度約為20釐米，又目擊有老婦上車時踩空跌倒。

四川直擊智慧運輸系統｜中國中車：智軌有興趣來港　可應付爬坡
四川宜賓智軌車廂內部。（林遠航攝）
智軌可在普通路面上行走，與其他車輛共用路面。（林遠航攝）
宜賓智軌的車站結構與本港輕鐵站相似，設於路中心，為加高設計。（林遠航攝）
記者試搭的T1線票價為2元至6元人民幣不等，按距離遞增。（林遠航攝）
宜賓智軌的車站結構與本港輕鐵站相似，但需要入閘。（林遠航攝）

宜賓智軌3條線路共設50個車站　其中一線票價人民幣2至6元

宜賓是首批採用智軌作城市幹線交通的城市之一，目前已開通運營T1、T2、T4三條線路，總里程87.9公里，覆蓋市中心及新區，是當地公共交通系統的骨幹。

三條線路共有近50個車站，大多的結構與本港輕鐵相似，同為加高建造、有上蓋但無冷氣。不過，智軌月台有幕門，而且需要入閘。

湖南中車智行科技有限公司大區總經理陽韜則表示，若智軌最終來港，高架車站可能會以入閘式收費，洪水橋線有地面車站，亦可考慮用如輕鐵使用開放式收費系統。車費方面，記者試搭的T1線票價為2元至6元人民幣，按距離遞增。

宜賓智軌車廂內部。（林遠航攝）
四川宜賓市是首批採用智軌作城市幹線交通的城市，由2019年至今已發展到有三條路線。（林遠航攝）
現時國內智軌需由人手操控駕駛。（林遠航攝）

列車行駛時平穩　大部分時間不握扶手亦能企穩

記者試搭過後，感受到列車較輕鐵、巴士平穩，大部分時間不需握住扶手亦能企穩。由於使用膠轆，車廂內外亦比輕鐵、巴士等噪音為小。車速方面，由於智軌有專屬的道路，因此未有塞車，車速有時甚至比旁邊的私家車更快。

但值得注意的是，在宜賓的智軌因當地法律問題，仍未開放自動駕駛，因此不同司機駕駛，體驗或有不同。

梁女士認為智軌比公交舒適，因為比較平穩，不會暈車浪。（林遠航攝）
成都居民尹先生指如果與巴士相比，會選擇坐智軌，因為智軌有專屬道路，不會塞車，較為準時。（林遠航攝）

首搭智軌成都居民：不會塞車　較為準時

來宜賓出差的成都居民尹先生是第一次搭智軌，他指如果與巴士相比，會選擇坐智軌，因為巴士會塞車，智軌有專屬道路，不會塞車，亦較為準時。不過，他認為成都的地鐵比較平穩。

來自附近縣城的梁女士因為照顧家人，近日多搭智軌，她比較喜歡地鐵，笑言智軌在地面比較曬，但認為比公交舒適，因為比較平穩，不會暈車浪。

智軌列車與月台的空隙距離約為20公分，即只比成年人的腳掌短數厘米。（林遠航攝）
記者就在下車後目擊一位老婦在上車時踩空跌倒，小腿刮損流血。（林遠航攝）
湖南中車智行科技有限公司大區總經理陽韜。（林遠航攝）

列車與月台空隙距離約為20釐米　記者目擊有老婦踩空跌倒

有月台的交通工具總有的問題，就是月台與列車之間有空隙，智軌亦不例外。記者量度智軌列車與月台的空隙距離約為20釐米，即只比成年人的腳掌短數厘米。記者就在下車後目擊一位老婦在上車時踩空跌倒，小腿刮損流血，隨即有月台上的職員上前協助，相信她無大礙。

湖南中車智行科技：為免撞到月台　無法太過靠近　有解決方案

湖南中車智行科技有限公司大區總經理陽韜向記者解釋指，由於智軌仍是人手駕駛，為免撞到月台，無法太過靠近；若用自動駕駛則技術上能將空隙控制在約15厘米。除自動駕駛外，亦有其他解決方案，包括在月台邊或車門的地板增設自動式踏板，隨列車開門時同時展開。

陽韜又指，宜賓營運方當地在規劃時未有考慮到這個問題，後期再加建會有成本上的考慮，但估計日後香港若有智軌，會考慮使用上述的解決方案。

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