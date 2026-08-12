四川直擊智慧運輸系統｜中國中車：智軌有興趣來港　可應付爬坡

啟德智慧綠色集體運輸系統合約將於本周五（14日）截標。由中國中車子公司研發的智軌是政府其中一個可行選項。記者日前在四川宜賓市試搭智軌系統。該公司表示，對本港三個綠色集體運輸系統都有興趣，或與合適的營運方及發展商合作，以裝備供應商的身份參與。



據公司介紹，智軌列車可在路面上無軌行駛，由於後方車卡的車輪亦可轉向，因此轉彎時無需像巴士、大貨車「偷位」，認為更適合香港陝窄車多的路面。該公司又指，智軌能應付東九龍線的爬坡要求；按需求估算，若智軌最終來港，日後最密會達到兩分半鐘一班車，技術上能夠應付。



四川宜賓市是首批採用智軌作城市幹線交通的城市，由2019年至今已發展到有三條路線。（林遠航攝）

智軌全名為「智能軌道快運系統」，是純電驅動膠轆捷運系統。（林遠航攝）

智軌可採用L3有條件自動駕駛，即車輛完成絕大部分駕駛操作，人手在需要時介入。（林遠航攝）

列車車頭有鏡頭偵測虛擬軌道。（林遠航攝）

現時國內智軌需由人手操控駕駛。（林遠航攝）

純電驅動膠轆捷運系統 無需實體路軌 列車沿地上雙虛線行駛

智軌全名為「智能軌道快運系統」，是中車株洲電力機車研究所有限公司其下湖南中車智行科技有限公司的純電驅動膠轆捷運系統。所謂「智能軌道」，是指無需實體軌道，只需在普通路面畫上雙虛線作為虛擬軌道，列車車頭有鏡頭偵測虛線，並會配合隨車的激光、衛星導航、圖像識別等感應器，自動識別路面標記並調整行車路徑。除普通路面外，智軌列車亦可在高架道路或隧道中行駛。

有條件絕大部分自動駕駛 目前仍由人手操控駕駛

另外，技術上智軌可採用L3有條件自動駕駛（即車輛絕大部分自動操作，人手在需要時介入），惟現時未有項目實際應用，現時國內各項目都正由人手操控駕駛，馬來西亞預計明年開通的項目日後將會是首個項目。

智軌全名為「智能軌道快運系統」，是純電驅動膠轆捷運系統。（林遠航攝）

智軌全名為「智能軌道快運系統」，是純電驅動膠轆捷運系統。（林遠航攝）

列車長闊高及載客量與單層巴士相若 後方車卡車輪可轉向

智軌列車每卡列車長闊高，以及載客量（按本港每平方米站立六名乘客計）都與市面上的單層巴士相若，可按客流加減車卡，一般為三至五卡。不過，即使智軌列車總車長至少是巴士的三倍，但後方車卡的車輪亦可轉向，確保精準跟隨頭卡車駛過的路線，即前後車卡轉向半徑相同，不需要像巴士、大貨車「偷位」，亦不會「甩尾」，更為「慳位」。

宜賓智軌在馬路上屬混合路權，當路段上無列車時，其他車輛亦可「借道」使用智軌的線路。（林遠航攝）

四川宜賓的智軌充電站建於路線的頭站及尾站，充電10分鐘足夠應付30公里行程。（林遠航攝）

四川宜賓的智軌充電站建於路線的頭站及尾站，充電10分鐘足夠應付30公里行程。（林遠航攝）

內地已開通10條路線行駛 阿聯酋及韓國正在營運或試運

全球首條智軌路線2018年在湖南株洲市開通，至今在內地不同城市已開通10條路線，包括蘇州、哈爾賓、西安，而阿聯酋阿布札比、韓國大田目前亦有路線正在營運或試運。

不同城市對智軌在馬路上的路權配置採取不同策略，有混合路權及專用路權，前者是指當路段上無列車靠站時，其他車輛亦可「借道」使用智軌的線路。當有意外發生時，司機可以操控智軌列車改用其他行車線，毋須跟隨虛擬軌道。

宜賓智軌交通有限公司董事長兼總經理李潔（右）、副總經理雷振遠（左）介紹智軌系統。（林遠航攝）

四川宜賓市有3條路線服務 3卡列車最高可載317人、時速33公里

四川宜賓市則是首批採用智軌作城市幹線交通的城市，由2019年至今已發展到有三條路線，由初期專用路權發展至現時混合路權。

當地營運公司宜賓智軌交通有限公司董事長兼總經理李潔指，現時宜賓智軌使用三卡列車，最高可載317人，加上運行速度高，連同上落客、等紅綠燈等時速仍有33公里，與成都地鐵一號線相若，亦較傳統公交時速12至14公里快，加上準時率高，適合本港使用。副總經理雷振遠指，啟用至今公司未發生過全責事件意外，多數為被其他車輛小擦撞。

湖南中車智行科技有限公司大區總經理陽韜表示，公司對香港的智慧綠色集體運輸項目感興趣。（林遠航攝）

智軌最大爬坡能力達13%坡度。（林遠航攝）

湖南中車智行科技：對香港的智慧綠色集體運輸項目感興趣

湖南中車智行科技有限公司大區總經理陽韜則表示，公司對香港的智慧綠色集體運輸項目感興趣，或會以設備供應商身份與合適的投資方及營運方參與。東九龍和啟德集體運輸系統都是在高架路段，他認為應用環境比較簡單，可以採用L3級自動駕駛，洪水橋則涉及開放路面，建議初期應使用人手操作，待時機成熟再開放自動駕駛。

智軌最大爬坡能力達13%坡度 技術上能夠應付2.5分鐘一班車

東九龍線位於山上、爬坡多，被問到能否適應，他指智軌最大爬坡能力達13%坡度，能應付平均6%坡度的要求。宜賓目前單路線計最密每分鐘7.5一班車，陽韜指，據估算，若智軌最終來港，日後最密需要做到兩分半鐘一班車，技術上能夠應付。

四川宜賓市是首批採用智軌作城市幹線交通的城市，由2019年至今已發展到有三條路線。（林遠航攝）

智軌可在普通路面上行走，與其他車輛共用路面。（林遠航攝）

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來港會夥拍本地發展商及營運商 以設備供應商身份參與啟德系統

啟德智慧綠色集體運輸系統合約將於明日（14日）截標，除營運權外，中標公司亦會得到三塊住宅地皮。有報道指，有三間財團有興趣入標，包括港鐵公司與研發雲巴的比亞迪合組財團、旗下有九巴的新鴻基地產。

陽韜未有透露合作對象，僅指若來港一定會夥拍本地的發展商及營運商，中車會以設備供應商身份參與，不涉及股權分配。至於項目能否有盈利，他認為是投資方的考慮，「我是不算這個賬的，我只算我來賣這個車，我能不能賺錢。 」他又指，營運商不一定要有鐵路經驗，稱有其他城市的項目是由公交公司來營運。

建設周期為10個月 每公里建造成本為有軌鐵路三分之一

據中車提供資料，智軌在內地以項目計建設周期為10個月，每公里建造成本約為4,000萬至6,000萬元人民幣，為有軌鐵路每公里1.5至2億元的三分之一。中車又指，每架列車的生命周期為25年，期間維護成本包括零部件採購、薪金等與車價為一比一，較其他軌道交通制式更低。