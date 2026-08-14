啟德集運系統｜九巴母企載通國際夥新地入標　擬引入中國中車智軌

啟德智慧綠色集體運輸系統合約今午（14日）截標，政府共接獲兩份標書，其中一份來自港鐵。由新鴻基地產及九巴母企載通國際合資組成綠色智軌集團有限公司宣布已入標，擬引入中國中車研製的「智軌」系統競投。



該集團指，憑藉載通公共交通營運的經驗、中車「智軌」的綠色智慧運輸技術，及新地的物業發展優勢，三方團隊具備推展啟德集運系統的理想條件。



新鴻基地產宣布，與九巴母企載通國際合資組成綠色智軌集團有限公司已入標，擬引入中國中車研製的「智軌」系統競投啟德智慧綠色集體運輸系統合約。（資料圖片／林遠航攝）

現時國內智軌需由人手操控駕駛。（林遠航攝）

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市場早有傳新鴻基地產將透過旗下的九巴母企載通國際入標啟德智慧綠色集體運輸系統，由載通國際及新地合資的綠色智軌集團有限公司今日傍晚發新聞稿確認消息。

公布指，經多番研究全球各地的不同技術後，載通擬引入中國中車自主研製的「智軌」系統競投啟德項目。綠色智軌集團表示，「智軌」無需鋪設實體軌道與架空電纜，車廂運行平穩、零碳排放，並可全自動操作，與軌道交通系統相比，其建設及維修所需時間更短、成本更低。

新鴻基地產宣布，與九巴母企載通國際合資組成綠色智軌集團有限公司已入標，擬引入中國中車研製的「智軌」系統競投啟德智慧綠色集體運輸系統合約。（資料圖片）

集團又表示，「智軌」系統在內地及海外多個城市累計載客4,500 萬人次，充分展現成熟的實際應用經驗。憑藉載通公共交通營運的經驗、中車「智軌」的綠色智慧運輸技術，及新地的物業發展優勢，三方團隊具備推展啟德集運系統的理想條件。

記者試搭的T1線票價為2元至6元人民幣不等，按距離遞增。（林遠航攝）

宜賓智軌的車站結構與本港輕鐵站相似，設於路中心，為加高設計。（林遠航攝）

四川宜賓智軌車廂內部。（林遠航攝）