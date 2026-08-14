馬會青少年足球賽逾4400人觀賽　傑志U18以4：3勝曼聯U16

「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（14日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰曼聯16歲以下青年隊，吸引超過4,400名觀眾觀賽，場外場內氣氛熱烈。最終傑志U18以4：3勝出，是首次有本地青年球隊在「賽馬會青少年足球精英匯」獲勝。



「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（8月14日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰曼聯16歲以下青年隊。（馬會提供）

開賽2分鐘，傑志U18的林柏燃接應角球斬入禁區，曼聯U16門將未有接穩，皮球漏入網窩，傑志U18先開紀錄。傑志U18繼續積極進攻。21分鐘，林柏燃在中場搶球成功，個人推進至禁區外，傳給右路的李兆軒，再接應地波傳中射入。不過經VAR覆核後，助攻的李兆軒越位在先，入球無效。

落後的曼聯U16多次嘗試組織攻勢。41分鐘，E.祖斯夫左路傳中，阿杜拉文尼趁著傑志U18後衛未能解圍，禁區內窩利抽射地波。傑志U18門將鄧沛諄反應夠快，右腳擋出。換邊後，曼聯U16搶得不少攻勢。 69分鐘，穆罕默德在前場推進，在禁區頂無人看管下抽射，傑志U18門將鄧沛諄撲出不遠。高爾嘗試補中，再次被鄧沛諄擋出。

「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（8月14日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰曼聯16歲以下青年隊。（馬會提供）

80分鐘，曼聯U16右路開出罰球，小禁區出現混戰。基斯杜化搶得皮球，轉身勁射破網，為曼聯追平。兩隊法定時間踢成1比1，要互射十二碼分勝負。最終，傑志U18十二碼贏3比2，以總比數4比3勝出。

曼聯名宿史譚（Jaap Stam）頒發每隊的最佳球員獎予傑志U18的林柏燃，以及曼聯U16的E.祖斯夫。

「賽馬會青少年足球精英匯」首場友誼賽今晚（8月14日）於旺角大球場上演，由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍傑志，迎戰曼聯16歲以下青年隊。（馬會提供）

「精英匯」是馬會、曼聯及香港足球總會的合作項目，並獲馬會慈善信託基金捐款予東華三院籌辦活動。今年「精英匯」於8月10至17日在港舉行，曼聯 16歲以下青年隊訪港期間，與本地年輕足球員進行文化及足球交流活動，包括：參觀馬會見習騎師學校、龍舟體驗，以及連串足球訓練和社區服務等。

第二場友誼賽將於明日（16日）在旺角大球場舉行，由香港16歲以下代表隊與曼聯16歲以下青年隊對賽。