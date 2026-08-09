足球熱話｜外媒誤報C朗佐真娜大婚　過千球迷擺烏龍圍觀素人婚禮

早前外媒瘋傳葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）8月8日與相戀多年女友佐真娜（Georgina Rodriguez） 大婚。消息引發當日逾千球迷身穿7號球衣湧到現場圍觀，結果爆出極大烏龍，婚禮主角是一對素人新人，婚禮秒變球迷見面會，連C朗本人見到相關報道亦忍不住親自留言回應。



外媒早前誤報C朗與佐真娜8月8日大婚。（Instagram＠cristiano）

外媒誤報C朗8月8日大婚 逾千球迷到場集體「大炒車」

C朗上年8月向佐真娜求婚，外媒指C朗原本希望奪世界盃冠軍後成婚，惟葡萄牙止步16強，C朗最終決定在家鄉馬德拉群島迎娶佐真娜，婚禮儀式選址豐沙爾大教堂（Sé Catedral de Funchal），婚宴在當地五星級豪華度假酒店Savoy Palace舉行云云，連酒店部分區域封閉的消息亦隨之流出。

8月8日下午，逾千球迷在教堂外聚集，準備圍觀C朗拿度婚禮。當一輛灰色勞斯萊斯房車駛至教堂門前，球迷蜂擁而上舉起手機瘋狂拍照，眾人此時才發現車內身穿白紗的新娘不是佐真娜。主禮神父當場向媒體證實，這只是一場普通婚禮，與C朗完全無關。

大批球迷聚集在教堂外圍觀「C朗結婚」，結果白行一趟。（X@camalees）

素人婚禮遇大量球迷踩場 報道引來C朗本尊回應

今場婚禮的主角是現居法國的一對新人，原本只想邀請至親好友出席的溫馨婚禮，突如其來變成被逾千球迷包圍的「國際盛事」。雖然過程混亂，甚至讓親友一度無法擠進教堂，但新人事後坦言，這場充滿意外的婚禮絕對會成為他們人生中最難忘的回憶。

C朗拿度本人亦注意到這則荒謬的新聞，並特地在相關報道下方留下了幾個爆笑Emoji。

外媒導報大批C朗球迷圍觀「婚禮」，C朗回覆爆笑表情。（Instagram＠jm_madeira）

其實這場「C朗8月8日大婚」的傳言早已存在不少疑點，單是被傳作為C朗婚宴場地的五星級豪華酒店，在當日依然以正常價格對外開放預訂，已見一斑。