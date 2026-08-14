足球轉會｜法甲豪門PSG再添猛將 4.5億簽下西班牙前鋒費倫托利斯
撰文：聯合早報
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法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）已與西甲巴塞隆拿（Barcelona）前鋒費倫托利斯（Ferran Torres）達成原則性轉會協議，這名西班牙國腳的轉會費約為5000萬歐元（約4.5億港元）。
26歲的費倫托利斯本周獲准缺席訓練，以完成轉會事宜。費倫托利斯今夏在世界盃決賽攻入奠勝球，幫助西班牙擊敗衛冕冠軍阿根廷，奪得隊史第二個世界盃冠軍。
費倫托利斯自2022年起效力巴塞隆拿，此前曾在英超曼城效力兩季。他目前代表西班牙國家隊出場65次，攻入25球。
上賽季，費倫托利斯代表巴塞隆拿各項賽事出場49次，攻入21球並貢獻三次助攻，並幫助球隊奪得西甲冠軍。憑藉在巴塞度過的出色賽季，他的身價和聲望也大幅提升。
PSG方面，現任主帥安歷基（Luis Enrique）球員時代曾擔任巴塞隊長，轉型教練後還曾執教過巴塞。過去兩個賽季，安歷基都率PSG贏得歐聯冠軍。在星期四（8月13日）的歐洲超級盃，他還帶隊擊敗阿士東維拉奪冠。
考慮到PSG前鋒巴高拿（Bradley Barcola）今夏可能轉投利物浦，費倫托利斯若能成功加盟，應能填補空缺。
如果順利穿上PSG戰袍，費倫托利斯將成為PSG今夏簽下的第二位明星前鋒。此前，球隊已經從法甲勁旅摩納哥引進艾利奧捷（Maghnes Akliouche）。
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