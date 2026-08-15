長洲桂濤花園物管昌生27年沒開業主會 紀錄失實遭物監局罰12.5萬
物業管理業監管局周五（14日）發出公告，指昌生物業代理及管理有限公司（昌生）管理長洲一個屋苑約27年間，未有成立業主委員會及召開業主大會，更於去年首次業主大會會議紀錄中失實陳述。翻查局方資料，昌生於長洲管理的屋苑為桂濤花園。
局方裁定昌生專業失當及疏忽，予以嚴厲書面譴責、罰款港幣12.5萬元兼付聆訊訟費。物監局表示，今次為物管業發牌制度實施6年以來，首宗涉物管公司長期未履責成立業委會及召開大會，兼在會議紀錄作關鍵失實陳述的個案。
昌生管理長洲桂濤花園 27年來沒開業主大會
根據物監局刊憲的第5050號公告，持牌物業管理公司昌生在管理長洲一個屋苑期間，未有按公契履行經理人責任，多年來既未成立業主委員會，亦無召開業主大會。直至2025年屋苑舉行首次業主大會，昌生在事後發布的會議紀錄中，被發現內容與實際會議情況存在關鍵性差異，涉及失實陳述，違反《一般操守守則》。
物監局資料顯示，截至今年4月，昌生於長洲管理的屋苑為桂濤花園。該屋苑於1998年入伙，共有26座、提供192伙，即昌生自屋苑入伙起管理約27年，期間一直未有依公契安排業主大會或成立業委會。昌生同時亦管理上環昌生商業大廈及旺角昌寶中心兩幢商廈。
昌生被罰款12.5萬元 2024年亦曾違規
物監局紀律委員會聆訊小組於今年6月26日進行聆訊，昌生在聆訊期間否認指控，惟聆訊小組審視證據後，一致裁定昌生在專業方面存在失當及疏忽行為，干犯《物業管理服務條例》（第626章）第4(a)條下的違紀行為。紀律委員會隨後於7月14日正式發出命令，對昌生處以嚴厲書面譴責、施加罰款12.5萬元，並要求昌生支付就聆訊而招致的訟費。
自物管業發牌制度於2020年8月實施以來，今次屬首例涉及物管公司長期無成立業委會、無開大會兼作關鍵失實陳述的違規個案。
紀錄顯示，昌生過往曾違規，該公司於2024年曾因持牌物業管理人未能符合物監局規定的最低人手比例要求，且在終止聘用有關物業管理人後，未有按規定於31日內通知物監局，當時已被局方發出書面譴責、口頭警告及罰款3萬元。