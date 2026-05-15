宏福苑｜警指圍標涉物管承建商勾結、黑幫當打手　倡訂製刑事法規

大埔宏福苑獨立委員會今（15日）上載警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初，就樓宇維修工程不當行為的書面供辭。他指出，圍標涉物業管理公司、承建商，以及「所謂的屋苑關注組織」等，黑社會並非總是圍標的主要推手。他指，有組織犯罪集團為避過執法機關等，會使用早期滲透等手段，而非單純暴力。他建議，警方應採取更具主動性的方式，以處理具隱蔽性及高度有組織性的圍標行為，並提倡由指定機關執行一套度身訂製的刑事法規。



宏福苑五級火。（鄭子峰攝）

林啟初指，圍標活動通常涉及各種利害關係方之間的串通，包括屋主、物業管理公司、承建商，以及「所謂的屋苑關注組織」等。三合會介入或多種形式進行，包括直接參與，以及透過所謂「掩護人」（front persons）以隱密手法進行、對關注組織施加影響，或透過與顧問或承建商之間的間接關聯而參與其中。

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初（資料圖片/梁偉權攝）

三合會非圍標主要力量 需有人做「骯髒活」時會出現

他指出，總是假設黑社會是推動圍標的主要力量並不恰當，很多圍標計劃是由一般市場參與者策劃並執行，三合會僅在特定階段被動員，或甚至完全不涉及，例如當需要有人做「骯髒活（Dirty Work）」，有必要使用施壓或暴力時，黑社會便成為「打手」（enforcer）。

有組織犯罪集團改於早期滲透 非單純用暴力

他說，有組織犯罪集團為了將「地下活動」隱藏於執法機關等，他們改以使用早期滲透、行賄、威迫或說服等手段，而非單純使用暴力。他又說，屋主在建築物檢查、界定合適的工程選項、標書分析以及後續工程監督等方面，極度依賴顧問的專業建議。因而顧問與承辦商之間充斥着勾結、貪腐，及「默契協議」（silent agreements），這類情形常見於有組織犯罪集團之間。

倡警方更主動出擊 設刑事法規打擊圍標

他指，倚賴公眾投訴，以及來自公眾及執法機關的情報，會導致執法模式變得被動。因此，警方應採取更具主動性的方式，以處理具隱蔽性及高度有組織性的圍標行為。至於具體的改善方式，於報告沒有公開。

他建議，為打擊圍標，應由指定機關執行一套度身訂製的刑事法規。他認為，圍標之所以發生，其中一項關鍵因素在於屋主缺乏專業知識，容易遭受由不良份子的犯罪行為所侵害。他又建議，應清楚界定主要利害關係方，例如顧問與承包商等所扮演的角色，並設法定的受信責任（fiduciary duties），以確保該等利害關係方以善意行事，並符合屋主的最佳利益。