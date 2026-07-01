科創惠民生體驗展舉行　孫東：科技核心價值在於提升市民幸福感

「慶祝香港特別行政區成立29周年暨『科創築服務科技惠民生』體驗展」今日（ 1日）舉行，吸引逾千人參與。創新科技及工業局局長孫東致辭時指，科技核心價值不僅在於突破創新，更在於提升市民的生活質素與幸福感。



逾15攤位 展出便民創科成果

活動由深水埗區二十五隊關愛隊，聯同深水埗民政事務處主辦，旨在慶祝特區成立29周年。適逢今年為中國共產黨建黨105周年，現場次特設展板，內容圍繞中共創建歷史、百年奮鬥脈絡等。

現場亦擺放了逾15個攤位， 展示一系列應用於民生服務、社區治理及便民措施的創新科技成果。市民可親身了解 AI 技術在支援健康篩查、資訊服務、環境監測等不同工作的實際應用，進一步感受創新科技如何提升生活質素。

圖為孫東。

孫東在出席活動致辭時提到，香港創科發展在各方努力下持續穩步向前，政府正全力推動香港建設國際創新科技中心，透過完善創科基建和政策支援，將科研成果轉化為惠及社會的應用方案。他強調，科技的核心價值不僅在於突破創新，更在於提升市民的生活質素與幸福感。

為使科技真正融入社區，孫東指政府今年推行全民 AI 培訓，率先透過電視節目《AI 大講堂》普及人工智能知識，市民可於網上重溫，未來亦將舉辦更多元化科普活動，讓創科氛圍在香港遍地開花。

深水埗民政事務專員王浩宇表示，在中共帶領下，中央一直全力支持特區政府 ，特區政府會一如以往發揮好一國兩制的優勢，更好融入及服務國家發展大局。

出席的包括港區全國人大代表徐莉、立法會議員陳凱欣、鄭泳舜、梁文廣、黃永威等。