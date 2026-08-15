大熊貓加加得得兩歲生日　羅淑佩指或最後一次與媽媽盈盈同框慶祝

今日（15日）是港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」2歲生日，海洋公園為兩姊弟舉辦慶祝活動。適逢全國生態日及童軍總會「生態保育先鋒章」的推出，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席海洋公園的慶祝活動時指，加加得得已經兩歲，未來或要與父母分開居住，故今年可能是兩姊弟與大熊貓媽媽「盈盈」兩代最後一次一同慶祝生日，而他們同框的生活亦即將完結，呼籲市民珍惜，未來多加探望盈盈和加加、得得，讓牠們感受溫暖。



媽媽盈盈和姐姐加加和平分享竹子吃。（湯致遠攝）

媽媽盈盈（上）「教女」，輕咬姐姐加加（下）。（湯致遠攝）

弟弟得得在一旁享受竹子。（湯致遠攝）

今日（15日）是港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」2歲生日，適逢全國生態日及童軍總會「生態保育先鋒章」的推出，海洋公園聯同香港童軍總會舉行生態保育先鋒章啟動禮，並為加加得得舉行慶祝活動，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與400名童軍一起出席。

大熊貓姊弟兩歲生日暴長近60公斤 羅淑佩：60公斤係咩概念？重過我

羅淑佩在活動致辭時表示，去年探訪兩姊弟時，牠們仍踉踉蹌蹌學習爬樹，十分擔心牠們從樹上跌下來，但今天再看到兩姊弟，已經變得身手敏捷及很活潑，體形趨近成年大小，體重接近60公斤。

羅淑佩說：「60公斤係咩概念呢？重過我嘅，啲人成日話我肥，但係60公斤係重過我㗎，所以都幾重喇，已經開始係個小大人。」她形容，兩姊弟的體重雖然對比大熊貓媽媽盈盈尚有一段距離，但已經是成年體型了。

羅淑佩補充指，隨着兩姊弟成長，牠們總有一天要離開母親獨自生活，故呼籲市民要珍惜三隻熊貓同框的時間。

羅淑佩指香港是除內地外最多熊貓的地方。（湯致遠攝）

文旅局局長羅淑佩及一眾嘉賓與大熊貓合照。（湯致遠攝）

海洋公園行政總裁黃嗣輝指，園方一直持續為安安及可可製造繁殖機會，惟較早前可可出現假孕期，只能先行照顧調整，再作跟進。提到大熊貓之後的安排，黃嗣輝指2027年將會興建新的熊貓展館，除了目前各式各樣的熊貓周邊產品外，亦會為其他動物生產周邊商品，以提升市民對生態保護的意識。對於入園人數的增減、去年園方水上樂園的盈虧等，黃嗣輝表示會在稍後的場合進行回應。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示來年會開新館。（湯致遠攝）

香港童軍總會總監黎偉生則指，童軍總會（童總）聯同海洋公園推出「生態保育先鋒章」，主要是希望童軍學會如何身體力行實踐生態保育，並指會按童軍年紀進行相應的階段性訓練如線上學習、專題研習及實地考察等，建立循序漸進的培育。

另外，加加及得得的生日慶祝還有如「Panda Friends」、熊貓巴士及列車等活動，市民可參與同樂，慶祝港產龍鳳胎熊貓的生日派對。