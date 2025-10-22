海洋公園整體蝕2.75億　熊貓帶挈錄得經營盈餘　水上樂園蝕1.5億

海洋公園公司今日（22日）公布截至今年6月底的2024/25財政年度業績，期內整體錄得2.747億元虧損，比對上年度2023/24年度擴大2億元，園方解釋主要相對較少非現金回撥。



上年度其實旺丁旺財，海洋公園及水上樂園共錄得346萬人次入場，按年增長一成；總收入增至12.88億元，上升9%，增幅比經營成本上升3%高兩倍。EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）虧轉盈，錄得經營盈餘4,240萬元，比之前年度錄得經營虧損1,720萬元，相差5,960萬元。園方指，主要得益於一對龍鳳胎熊貓帶來的熱潮及相關知識產權（IP）品牌收入。



單計海洋公園，該年度錄得經營盈餘1.907億元，不過四分三被水上樂園「沖走」，後者錄得經營虧損1.483億元，但已比之前年度蝕少3,610萬元。海洋公園主席龐建貽表示，水上樂園赤字下跌，主要是因在非夏季關閉7個月節省成本，而水上樂園距離賺錢仍很遠，尚未有解決方法。「飲酒一係為慶祝，一係消愁，（為水上樂園）要飲多啲（消愁）。」



海洋公園公司上年度業績仍然見紅，期內整體錄得2.747億元虧損。（倪清江攝）

掌握6隻大熊貓全新機遇 創「Panda Friends」品牌開拓新商機

海洋公園海洋公園行政總裁是黃嗣輝指出，由2021年起園方經立法會審議後，已重新定位世界級保育及教育的中心，樂園收入推動保育及教育工作，讓下一代認識大自然培養對環境的責任感。

黃嗣輝表示，2024/25年度掌握六隻大熊貓帶來的全新機遇，自家IP品牌「Panda Friends」誕生，配合創意商品及沉浸式體驗，連繫更廣泛受眾，並開拓新商機，與不同政府部門及機構合作打造「無處不熊貓」，並繼續以最佳專業資源貢獻國家的大熊貓保育工作。自1999年起，累計有5,500萬人次本地及外地訪客入園觀看大熊貓。

在2024/25年度，大熊貓盈盈及牠的一對龍鳯眙家姐「加加」及細佬「得得」，為海洋公園帶來更多人流及收入。(海洋公園提供圖片)

「專享早場」看龍鳯眙旺場 帶來400萬元收入

大熊貓主題商品存貨單位數目跳升接近三倍至逾600個，銷售額佔年度紀念品零售銷售額39%，與24個授權夥伴合作推出多款產品，各式各樣聯乘商品總銷售額達1,983萬元。不少人專程入園觀看大熊貓龍鳳胎，他指每日「專享早場」、即開放前半小時入場看家姐「加加」及細佬「得得」，雖然每人要收1,500元，仍然十分受歡迎，每日40個名額，大都接待逾半，期內為樂園帶來400萬元收入。

在2024/25年度，不少訪客專程入園觀看大熊貓龍鳯眙家姐「加加」及細佬「得得」，為海洋公園帶來更多人流及收入。(海洋公園提供圖片)

非本地訪客升12% 內地客佔65%

在2024/25年度，海洋公園及水上樂園共錄得346萬人次入場，按年升10%。當中本地訪客升9%至221萬人次，而非本地訪客更升12%至125萬人次。

非本地訪客中有65%為內地遊客。黃嗣輝表示，來自美國及澳洲的訪客升幅明顯，分別達113%及103%，而印度訪客也升91%。他提到訂「專享早場」看大熊貓龍鳳胎的訪客中，不少是外籍人士。

典內園內消費收入大升升35%至1.106億元，商品收入升20%至1.725億元，捐助和贊助增加一半至5,220萬元。

香港海洋公園萬聖節項目「哈囉喂全園祭」，是其中一個賺錢項目，今年將到11月2日止。（倪清江攝）

近10年八度見紅 財務報表見2.75億虧損 園方：非現金回撥較少

財政方面，海洋公園公司整體期內錄得12.881億元收入，按年升9%；經營成本同期上升3%至15.252億元，財務報表因而出現2.747億元赤字，比2023/24年度的7,160萬元，大增約2億元，為近十年內第八度錄得虧損。

園方指財務報表年度虧損數字擴大，主要由於有相對較少之非現金回撥。期內折舊及撇銷為4.14億元，與2023/24年度4.054億元相若；不過在對上年度，有2.755億元減值回撥，因此財務報表顯示虧損大為縮少。

期內保育及教育開支為4.716億元，佔總開支31%，按年上升8%。園方提到，本年度營運成本所增加的4,700萬元，其中逾七成、3,400萬元投放在保育及教育開支。

EBITDA整體虧轉盈錄4240萬盈餘 水上樂園經營虧損近1.5億

園方指較能反映核心業務經營狀況的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤），期內虧轉盈，由前一年度虧損1,720萬元，變為錄得4,240萬元盈餘，差額達5,960萬元，主要得益於一對龍鳳胎熊貓帶來的熱潮及相關知識產權（IP）品牌收入。銀行結餘及現金結算增長3,710萬元，至近17億元。

期內海洋公園經營盈餘由1.672億元增至1.907億元，上升14％；不過水上樂園同期錄得經營虧損1.483億元，較前一年度虧損1.844億元縮窄20%。海洋公園主席龐建貽表示，水上樂園虧損減少主因是由2024年10月中至2025年5月中關園，節省成本。

水上樂園在非夏季休園後，於5月17日重開，即吸引不少人入園，即玩具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片/廖雁雄攝）

水上樂園在非夏季休園後，於5月17日重開，即吸引不少人入園，即玩具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片/廖雁雄攝）

龐建貽：水上樂園關園七個月是最大幫助

「飲酒一係為慶祝，一係消愁，（為水上樂園）要飲多啲。」龐建貽表示，2013年籌建水上樂園時與現時情況有很大分別，一來目標客群如外國專家及中產家庭減少，二來香港周邊也開了多個同類樂園，而水上樂園地方大成本高、收費高，龐建貽說：「離賺錢仲好遠，要諗點收支平衡。」黃嗣輝表示，大灣區有多個水上樂園，入場費低至100元。

龐建貽表示，有考慮不同方法解決水上樂園困局，「閂咗七個月係最大幫助！」今年開放季度已大幅降低收費，較淡日子入場減至約100元，同時有找一些營運者了解，「不過營運模式、開支，都嚇怕人！」他說：「諗咗咁多年應點做，有待答覆！」

黃嗣輝：全天候365日運作過於樂觀

黃嗣輝補充，鄰近的水上樂園都會配有大型酒店，客群不少是住客，但本港水上樂園旁的香港富麗敦海洋公園酒店，只有400間房，住客也只數百人，相對水上樂園可容納7,000泳客為少。他指最初全天候365日運作過於樂觀，如在非夏季，家長擔心子女「攝親」，「又少咁一班客！」

他表示，要考慮水上樂園其他用途、其他營運模式。對於有人提出搞泳池音樂派對，但就不能賣酒。