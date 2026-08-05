慶祝大熊貓生日　主題電車及巴士萌爆全城　銅鑼灣開期間限定店

為慶祝港產大熊貓雙胞胎「加加」和「得得」兩歲生日，及為8月壽星父母「樂樂」和「盈盈」、6月壽星「安安」和「可可」慶生，海洋公園與旅遊事務署、香港旅遊發展局攜手推出「Pandastic大熊貓生日巡遊」， 透過大熊貓主題的電車、巴士，以及Panda Friends路演和期間限定店，冀將全城幻化成歡樂滿載的大熊貓國度，讓市民日常出行及周末購物，都感受到超萌氛圍。



獨一無二的「電車300」將首度以錯視設計創意亮相，主角為港產大熊貓雙胞胎——家姐加加及細佬得得。（海洋公園提供圖片）

海洋公園推出「Pandastic 大熊貓生日巡遊」，透過電車等主題交通工具，以及路演慶祝大熊貓生日。（海洋公園提供圖片）

電車首度以錯視設計創意亮相

從周二（4日）至本周31日，獨一無二的「電車300」將首度以錯視設計創意亮相，主角為港產大熊貓雙胞胎——家姐加加及細佬得得，絕對是全城最耀眼的社交媒體打卡亮點。

與此同時，今次有3架色彩繽紛大熊貓電車供市民乘搭，分別以盈盈和樂樂、安安和可可，以及6隻香港大熊貓全員為主題。

除了電車，6隻香港大熊貓亦會現身九巴1號、307號及968號路線的巴士車身 ，將巴士車程變成貫通港島、九龍及新界的流動慶典。

Panda Friends銅鑼灣路演 Fashion Walk推全新限定精品

慶祝活動並延伸至鬧市熱點，Panda Friends路演首站於銅鑼灣Fashion Walk舉行，從即日起持續至8月23日，讓行人路變成歡樂天地，供粉絲盡情打卡留念和搜羅限量版精品。於8月24日至9月27日，Panda Friends隊伍將移師至山頂廣場。

Panda Friends 全新限定精品，登陸 Fashion Walk的期間限定店，新品以「Panda Friends香港美食主題」，將大熊貓狂熱與香港地道美食及日常用品完美融合。

消費淨價滿400元可獲贈襟章 憑即日收據免費拍照

期間限定店於每日中午12時至晚上8時開放，為粉絲帶來驚喜購物禮遇。顧客於店內單一消費淨價滿港幣400元，即可獲贈Panda Friends開學襟章一枚。憑期間限定店即日收據，更可免費在「Panda Friends自拍亭」拍照一次，把歡樂回憶帶回家。

海洋公園誠邀市民把握機會，在港九各處搜尋Panda Friends蹤影，並親臨海洋公園參加最沉浸的大熊貓生日大派對。