葵涌和宜合道熟食市場明年首季關閉　近年由平民飯堂變露宿者天堂

1984年啟用的葵涌和宜合道熟食市場擬2027年首季關閉，食物環境衞生署向區議會提交的文件顯示，截至今年4月底，該熟食市場出租率只有50%，考慮到附近一帶開有多間食肆及蔬果店，因此決定關閉以釋出珍貴的土地資源，並將向結業或搬遷的攤檔發放一筆過特惠金。有攤檔近日曾向傳媒表示經營困難，盼望早日結束營業。



翻查資料，由於和宜合道一帶早年工廠林立，附近建有葵涌徙置區（葵涌邨前身），該熟食市場曾深受工人及基層居民歡迎，因而被喻為平民飯堂，惟隨着時代變遷，逐漸被人遺忘，近年更成為露宿者的天堂，有區議員2022年稱發現樓梯上擺滿雜物，並引述街坊稱有人將雜物從高處擲下，擔心社區的治安惡化。



葵涌和宜合道熟食市場1984年啟用，早年被喻為平民飯堂。（Google Map截圖）

和宜合道熟食市場的大廈設計非常獨特，天台通過一條旋轉樓梯連接地面。（Google Map截圖）

和宜合道熟食市場曾是平民飯堂 服務附近一帶工廠工人

有42年歷史的葵涌和宜合道熟食市場即將落下帷幕，回顧上世紀80年代是本港製造業黃金期的尾聲，當時葵涌和宜合道一帶工廠林立，附近的葵涌徙置區（葵涌邨前身）還未拆卸重建，該熟食市場啟用正為附近工人及基層居民，提供高性價比的選擇，除了傳統港式餐廳食物外，也有印度咖哩等外國菜式，因此亦被喻為平民飯堂。

和宜合道熟食市場的大廈設計也非常獨特，與一般四方形的設計不同，採用圓桶形建築風格，18個攤檔圍繞中間作為公眾用餐的圓形空間，並設有一個圓形天井通風，而天台則是公園，設有涼亭及乒乓球桌等設施，通過一條旋轉樓梯連接地面。

近年成「露宿者天堂」 旋轉樓梯擺滿雜物險傷途人

不過隨着時代變遷，和宜合道熟食市場也逐漸被人遺忘，有攤檔近日向傳媒透露經營困難，盼望早日結束營業。另外，天台公園也為社區不穩提供溫床，有區議員曾於2022年發現，有露宿者進駐天台公園，導致環境衞生變差，街坊更反映旋轉樓梯擺滿雜物，更有人將雜物從高處擲下，險傷途人，擔心社區的治安惡化。

和宜合道熟食市場採用圓桶形建築風格。（Google Map截圖）

截至今年四月底出租率僅五成 月租最平$2593

食環署早前向葵青區議會提交一份題為《關閉和宜合道熟食市場》的文件，周二（11日）已在區議會展開討論。該份文件介紹指，和宜合道熟食市場在1984年啟用，面積約為589平方米，共設18個攤檔，包括14個熟食攤檔及4個水果攤檔，截至今年4月27日，出租攤檔共有9個，出租率為50%，每月租金介乎2,593元至6,586元不等。

食環署指出，和宜合道熟食市場鄰近一帶開有多所不同類型的食肆及蔬果店，為市民提供多元化的選擇，經審慎考慮多項市場因素後，視乎實際工作進度，初步計劃在2027年首季關閉該熟食市場，以騰出用地作其他合適的發展用途。

食環署初步計劃在2027年首季關閉和宜合道熟食市場。（OpecRice／山區麵包王圖片）

食環署︰空置率高企 關閉熟食市場可釋出珍貴的土地資源

食環署又指，一直審視各公眾街市及熟食市場的使用情況及發展潛力，以制訂合適的發展計劃，務求政策目標能夠地盡其用，惠及市民及推動地區發展，而部份公眾街市及熟食市場隨着人口變化、新發展或重建計劃、消費模式轉變，還有其他食肆帶來的競爭，已逐漸失去吸引力，更有市場人流稀疏，空置率高企。

食環署認為，關閉這些公眾街市及熟食市場，可釋出珍貴的土地資源，作更妥善的運用，從而為市民提供更適切的服務。

食環署指出，和宜合道熟食市場鄰近一帶已開有多所不同類型的食肆及蔬果店，為市民提供多元化的選擇。（OpecRice／山區麵包王圖片）

遷出通知期不少於一個月 將向租戶發放一筆過特惠金

食環署按現行街市攤檔租約條款指，在不少於一個月前以書面形式通知租戶，即可終止租約，且無須作出任何補償，惟考慮到協助租戶永久遷出，將有助理順關閉安排，騰出的空間也有利制訂其他合適的發展計劃，符合整體社會利益，因此將考慮作出特別恩恤安排。

若租戶選擇結業或搬遷至食環署轄下其他指定公眾街市或熟食市場，食環署表示會發放一筆過特惠金，惟必須審慎遵循善用公帑的原則，在公眾利益與租戶利益之間達致合理平衡，確保公共資源得以妥善運用。

食環署並指，將在諮詢相關持份者後，按實際情況敲定關閉該熟食市場的具體日期及相關安排，署方將與街市租戶及其他持份者保持緊密溝通，以作出相應而適切的安排。