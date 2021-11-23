安心出行｜旺角熟食市場冷清　老闆冀所有食肆強制掃碼客人會回流

港府月初強制所有政府場地必須使用「安心出行」，包括街市及圖書館等，毗鄰朗豪坊的旺角熟食市場，生意首當其衝下跌。有餐廳老闆表示，自新措施推行後，人流明顯減少，最少損失兩至三成生意額，亦有不少客人大嘆安排麻煩；另一老闆則指，疫情、限坐令以及「安心出行」接踵而來，形容是三重打擊，經營困境前所未見。



港府強制所有政府場地必須使用「安心出行」，毗鄰朗豪坊的旺角熟食市場首當其衝，有餐廳老闆嘆食客大減。（張浩維攝）

偶有市民「直行直入」 中午時段有空位

現場所見，熟食市場入口貼有「安心出行」二維碼，亦有職員提醒量度體溫，大部份食客有遵從相關安排，偶有市民「直行直入」。場內維持限坐安排，近半座椅以黑布圍封，中午時段有不少食客，但仍有空櫈情況，亦毋須等位。有負責執枱的員工透露，強制使用「安心出行」後，已令不少長者減少進內，「以前下午茶嘅時段，好多老人家會喺度食粉食麵，但依家真係少咗好多。」

食店老闆潘先生表示，自進出熟食市場需使用「安心出行」後，人流鋭減，其中下午茶時段及晚市尤為明顯。（張浩維攝）

熟食檔老闆：希望疫情快啲過同盡快通到關

食店老闆潘先生表示，自進出熟食市場需使用「安心出行」後，人流鋭減，其中下午茶時段及晚市尤為明顯，「以前都會好多人，但依家生意淡靜咗好多，起碼冇咗兩三成」。他又提到，有食客大呻措施麻煩，亦無可避免流失生意。港府即將擴大強制使用「安心出行」範圍，包括延伸至所有食肆，他期望措施推出後，會有「回流」客人。他又苦笑指，「依家唯有等神睇吓點安排，希望疫情快啲過，同盡快通到關。」

熟食市場甚冷清 餐廳老闆：最差試過只係得小貓三四隻

另一餐廳老闆曾小姐則稱，自疫情以來，已對生意造成影響，加上限聚令實施以及強制使用「安心出行」，形同三重打擊，「生意跌咗三至四成，但都冇啲咩方法可以留住啲客，而家來貨價又貴，（售價）已經做得好平，所以只能無奈接受。」她又指，「安心出行」強制推行首周，熟食市場內甚為冷清，「最差試過只係得小貓三四隻。」

曾小姐續稱，已在此經營食店數年，現時的經營困境前所未見，「好似愈來愈差，捱住做咁。」她又不敢抱太大期望，「都唔敢諗啲客之後會唔會返嚟喇，做得幾多得幾多。」