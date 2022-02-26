銅鑼灣街市、花園街街市爆發　明全日關閉　6熟食市場街市提早關

8個食環署轄下的街市及熟食市場與初步確診個案有關連，涉及銅鑼灣街市、花園街街市、大成街街市、牛池灣街市、南朗山道熟食市場、北葵涌街市、和宜合道熟食市場、建榮熟食市場，全部都提早在今晚7時關閉。其中銅鑼灣街市及花園街街市將在明天全日關閉，檔戶亦要接收檢測並獲陰性結果後才能重回街市工作。



食環署宣布，轄下銅鑼灣街市及花園街街市，因與初步確診個案有關連，今日提早於晚上7時關閉，並在明日全日關閉，以進行深層清潔消毒工作。食環署發言人表示，己清潔及消毒有關人士工作的範圍，亦會為街市公用地方及設施，以及街市附近街道進行徹底清潔及消毒，並要求檔戶清潔攤檔範圍。

有關街市檔戶要盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，取得陰性結果後才可重回街市工作。

大成街街市、牛池灣街市、南朗山道熟食市場、北葵涌街市、和宜合道熟食市場及建榮熟食市場同涉初步確診個案，提早於晚上7 時關閉，食環署會為有關人士工作的範圍、街市及熟食市場公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作，明日可重開街市及熟食市場。

食環署發言人表示，會繼續密切留意各街市、熟食市場及熟食中心的情況，並會採取適當的跟進行動。