Mastercard全球性故障包括香港用戶無法刷卡　專家料系統升級異常

Mastercard（萬事達卡公司）周六（14日）中午突然發生全球性故障，除了香港用戶以外，日本、澳洲、新加坡、英國等同樣受到影響，用戶在此期間不能使用Apple Pay、Google Pay等相關服務。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析指，由於Mastercard例行系統升級過程期間出現技術異常，導致實體商店及線上支付出現大規模刷卡失敗，建議受影響用戶可重新嘗試交易，商戶亦應全面檢查POS機台的連線狀況，以確保結帳順暢。



Mastercard在8月15日發生全球性故障，日本、澳洲、新加坡、英國等地都受到影響。（路透社）

Mastercard在8月15日發生全球性故障，有本地網民收到服務通知，稱Mastercard遇到一些技術問題。（網上圖片）

Mastercard全球性故障 周六中午大批港人無法用刷卡

不少本地網民周六（15日）在社交媒體反映，午飯時段餐廳大量食客無法用Mastercard刷卡付款，涉及到Apple Pay（蘋果免觸式支付）、現金提款等問題，也有網民收到服務通知，稱Mastercard遇到一些技術問題，期間用戶不能使用Apple Pay、Google Pay及相關服務。

今次Mastercard故障事件除了影響本地用戶外，世界各地包括日本、澳洲、新加坡、英國等，同樣受到影響。 截至周六晚上11時半，即時監測網路服務故障平台Downdetector網站統計，高峰期為香港時間中午12時至下午3時，用戶回報問題錄得過千宗，當中資金轉帳有關問題佔近四成。

Mastercard在8月15日發生全球性故障，方保僑分析因系統升級過程期間出現故障。（資料圖片）

方保僑分析︰故障因例行系統升級過程中出現技術異常

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同日晚上分析指，由於Mastercard例行系統升級過程期間出現技術異常，進而引發全球交易數據傳輸的暫時性癱瘓，雖然此類核心支付網絡系統具有極高的備援標準，但大型跨國升級仍存在不可預期的技術風險，導致實體商店及線上支付出現大規模刷卡失敗。

方保僑又指，隨着Mastercard即時啟動應急修復程序，全球支付網絡應該已全面恢復正常。他建議受影響用戶可重新嘗試交易，商戶亦應全面檢查POS機台的連線狀況，以確保結帳順暢。