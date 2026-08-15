羅淑佩回顧「加加」「得得」成長史　大嘆感動｜政壇諸事町

港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」今日（15日）2歲生日，海洋公園為兩姊弟舉辦慶祝活動。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台回顧兩姊弟的成長史，指牠們由兩團粉紅色小肉球，到今日已經步入大熊貓身形，更可靈活地配合護理員的照顧指令，感到十分感動，感謝海洋公園團隊，將牠們照顧得很好。



剛出世只是100多克的小肉球 今年已步入大熊貓身形

羅淑佩指，回想起兩年前，當時「加加」及「得得」剛出世，只是兩團粉紅色、100多克的小肉球。到去年一歲生日時，兩姊弟便正在學習爬樹，自己和許多到訪市民都十分擔心牠們從樹上跌下會不會受傷。她表示，到今年再見，牠們已經接近60公斤重，仍然十分活潑及敏捷。雖然和媽媽「盈盈」相比，體型仍有一段距離，但兩姊弟已經步入大熊貓身形。

羅淑佩稱，在今日的慶祝活動開始前，參觀了「加加」及「得得」的訓練環節，牠們已經學會靈活地配合護理員的照顧指令，見到兩姊弟都認真和專注，感到十分感動，認為這是海洋公園的「奶爸」、「奶媽」們長期用心訓練的成果。她感謝海洋公園團隊，將這對港產龍鳳胎大熊貓照顧得很好。

羅淑佩呼籲市民多買大熊貓文創產品。（羅淑佩FB）

或最後一次與媽媽盈盈同框慶祝 籲珍惜未來這段時間

羅淑佩又指，「加加」及「得得」深受海內外旅客喜愛，是香港的「旅遊大使」，6隻大熊貓成功吸引很多旅客專程前來香港探訪。她相信，隨着牠們漸漸長大，將來總會有一日要分開獨立生活，今年這一次生日，可能為最後一次「盈盈」媽媽與「加加」及「得得」可以兩代、三隻一起慶祝生日，呼籲珍惜未來這段時間，多些來探望，讓牠們可隔着玻璃感受到疼愛，並多買牠們的文創產品。