全民運動日15%參加者無做開運動　羅淑佩籲運動添活力：睇我就知

一連兩日的「全民運動日」免費設施開放今天（2日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到九龍公園與小朋友和精英運動員宣傳多運動，行政長官李家超現身支持。她說，今年市民反應很好，引述康文署指兩日參加者當中約15%人平時沒有運動習慣，希望今次嘗試會令這些市民對運動產生興趣，「其實多做運動、保持活躍生活方式，真的會令人增添活力的，你睇我就知啦！」



一連兩日的「全民運動日」免費設施開放今天（2日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到九龍公園與小朋友和精英運動員宣傳多運動。（羅淑佩FB）

一連兩日的「全民運動日」免費設施開放今天（2日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到九龍公園與小朋友和精英運動員宣傳多運動。（羅淑佩FB）

一連兩日的「全民運動日」免費設施開放今天（2日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到九龍公園與小朋友和精英運動員宣傳多運動。（羅淑佩FB）

一連兩日的「全民運動日」免費設施開放今天（2日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到九龍公園與小朋友和精英運動員宣傳多運動。（羅淑佩FB）

羅淑佩：大家對1:1+12碼的戰情都「收貨」

羅淑佩回顧周末活動，形容既忙碌又很起勁。除了出席「全民運動日」活動，她昨天去看波，因為香港足球盛會2026曼城對國際米蘭的賽事，在啟德主場館舉行，形容超過42,000名入場球迷都對曼城1：1打和國際米蘭，再互射12碼的戰情「收貨」。她說，球迷的打氣招數令兩隊球隊和主辦單位都感到非常興奮，球迷也樂在其中。

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羅淑佩看波後觀賞IAN演唱會 與足球盛會散場安排暢順

香港足球盛會頒奬禮後，羅淑佩從主場館走到體藝館，觀看MIRROR成員陳卓賢於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》尾場演出。她說，除了看演唱會，也實地視察啟德主場館和體藝館同時舉辦大型活動時的場地運作，形容結論是超過5萬名觀眾離場大致暢順，運作也持續改善，感謝所有相關團隊的努力。

羅淑佩參加香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會。（羅淑佩FB）

今天早上，羅淑佩到屯門參加香港首個五年規劃和施政報告地區諮詢會，形容逾130名參加者積極發言，與文體旅相關的建議較集中在文創產業發展方面，在分組討論時介紹當局的工作，指大家的意見也提供了許多有用的觀點供政府參考。