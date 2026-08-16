世界搖搖大賽港將報捷　陳俊熙奪雙手回旋花式冠軍創本港歷史

近日有香港代表於日本姬路舉行的「世界搖搖大賽2026」（World Yoyo Contest 2026）取得「世一」。香港搖搖選手陳俊熙今日（16日）贏得雙手回旋花式組別（2A Division）冠軍，是香港史上首名獲國際搖搖聯盟（IYYF）認可的世界冠軍。



另一名香港選手廖文奇則在同一項目獲得亞軍。廖文奇昨日（15日）亦在40歲以上組別自由花式項目奪冠。



香港搖搖選手陳俊熙，今日（16日）贏得雙手回旋花式組別（2A Division）冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

香港搖搖選手陳俊熙，今日（16日）贏得雙手回旋花式組別（2A Division）冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

即睇陳俊熙奪冠比賽片段

一連四日在日本姬路舉行的「世界搖搖大賽2026」今日結束。香港代表陳俊熙今日於雙手回旋花式組（2A Division）獲得88.6分，成為該組別冠軍，亦是香港史上首名獲國際搖搖聯盟認可的世界冠軍。

另一香港代表廖文奇則在同一項目以83.7分奪亞，兩名港將分別包辦項目冠亞軍。此外，廖文奇昨日亦在非競賽組非競賽組40歲以上組別自由花式冠軍。

香港搖搖選手陳俊熙，今日（16日）贏得雙手回旋花式組別（2A Division）冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

香港代表廖文奇（下排中間）昨日亦在非競賽組非競賽組40歲以上組別自由花式冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

即睇廖文奇比賽奪冠片段

據認識廖文奇20多年的搖搖高手Simpson Wong表示，他除了多次奪得香港2A（雙手迴旋花式）冠軍，早在2016年已在亞洲賽擊敗過擁十幾個世界冠軍頭銜的日本傳奇級選手齋藤慎司，「文奇作為香港資深雙手搖搖玩法嘅元老級大佬，佢嘅戰績一直超級勁！」

Simpson Wong表示，就算後浪不斷湧現，廖文奇從來無停過步，今次在561名選手參選與的世界搖搖大賽奪冠，「再次證明香港搖搖界係無嘢無可能！奇哥好嘢！！！」

香港代表廖文奇昨日亦在非競賽組非競賽組40歲以上組別自由花式冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

香港代表廖文奇昨日亦在非競賽組非競賽組40歲以上組別自由花式冠軍。（worldyoyocontest Instagram）

「世界搖搖大賽2026」為全球最具規模的搖搖比賽， 今年賽事8 月 13 日到 16 日舉行，設十個組別，共 561 人報名參賽。去年香港選手黃偉鑠亦在捷克布大賽中，贏得 40 歲以上組別自由花式冠軍。