最近《爆旋陀螺》忽然在香港「翻hit」，很多人收工後集合在公園仔互相切磋對戰！又令人想那些年曾經沉迷過的各種小玩意、熱血記憶重現腦海。

電子化無可避免，就連《反斗奇兵5》都講平板電腦奪走了實體玩具在小主人心中地位；電腦遊戲、手機睇劇，成為現代人主要的休閒娛樂；但三不五時，市面依然會出現一些必須面對面「埋身搏鬥」的小玩意！小時候一群同學仔就會一起鬥陀螺、玩爆丸，放假時就去玩具店的賽道放四驅車；也有人練高速搖搖勤力過溫書，只想學會那些高手哥哥超有型的雜技花式！



現在就來回顧６款曾經讓你我玩得廢枕忘餐的經典玩具！再聽返多首TVB廣東話版主題曲，城城首爆烈旋風，必聽呀！

1. 爆旋陀螺

陀螺這玩具歷史悠久，在1999年，日本玩具廠TAKARA就將陀螺融合迷你四驅車的改裝比賽玩法，開拍動畫《爆旋陀螺》，讓當年的男童玩具市場爆發大熱潮。新一代的陀螺可以改造核心、更換攻擊環，強化發射器，人人都可以擁有自己的專屬陀螺與戰鬥風格！對戰時更可以針對對手再次微調設定，趣味性大增。想不到廿幾年後，香港及世界各地又再翻hit！

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2. 超速搖搖

搖搖（YoYo Ball）早在80年代已經有專業選手及競技比賽，相信70後、80後的朋友，小時候都玩過由可口可樂公司引入的搖搖，學習玩帶狗散步、金字塔等招式。

1997年左右，Bandai Namco 以動畫《超速搖搖 Hyper YoYo》帶動搖搖風潮！這些新一代搖搖設計不少聽到名稱也覺得很帥很強的機能，比如「十字鋼珠機構」、「自轉中浮動圖案」。加上動畫的推波助瀾，細路仔都跟著要練「勁力旋風」、「飛龍在天」。不知你又有沒有玩過？那些可是超速搖搖是否還在你的床下底？

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3. 爆丸

「爆丸shoot！爆開！」不知你對這句台詞可有印像？《爆丸》是由世界SEGA開發，同時於美國跟亞洲地區宣傳的動畫+對戰玩具系列。香港無綫電視也在2008年播出過，當時與《Pokemon》一樣深受小朋友歡迎。爆丸是一粒可以「變身」的球型玩意，將球狀的爆丸彈射到戰鬥台的磁性「爆丸核心」（BakuCores）上，就會像動畫中的特效一樣自動「爆開！」，展現出怪獸圖案。它的玩法比較像對戰卡，並要配合角色卡與核心上的BP值（戰鬥力）去分勝負，也曾在香港流行一時。

4. 迷你四驅車

1982 年，TAMIYA 田宮模型將針對成人、成本頗高的1：10四輪驅動4WD遙控車，簡化成連小學生都可自行組裝，以兩粒2A電池推的 1:32「迷你四驅車 Mini 4WD」。早期只是將大車改細車，直至1987年以《四驅小子》（ダッシュ!四駆郎）動漫推動原創車款（比如地平線、火焰陽等等），以至更高人氣的《四驅兄弟Let’s & Go!!》（1994年），更是將迷你四驅車熱潮引爆。

這種玩意，由車盤、摩打、電池、輪胎、龍頭鳳尾都可以自由更換，只要使用合格的原裝組件，就可以參加由TAMIYA舉行的比賽。這種互動性和完整的比賽規劃，加上大量模型店、玩具店配合熱潮設備免費跑道吸引小朋友參與，30年來已成為不少年齡，大人細路都喜歡的玩具。

5. 彈珠人

陀螺、搖搖這些古老玩意都能翻生，那彈波子呢？都一樣可以！由Hudson開發的電子遊戲《Bomber Man 炸彈人》，是出名的「破壞友情對戰game」。1990年左右，日本玩具公司Takara（現Takara Tomy）就利用《炸彈人》人物形象設計成全新的衍生玩具《BOMBOM彈珠人》（B-Daman），香港也曾播出過，更由楊千樺唱主題曲呢。

玩具系列將炸彈人改裝成可以在肚仔發射波子（日本人稱為彈珠）的玩具，其玩法不是在戰鬥盤內互相射擊，而是以彈珠搭各款主體、更換射擊結構，讓玩家們鬥射得準；彈珠擊中「判定點」就輸，一擊定勝負的緊張感，跟其他互鬥玩意的刺激性完全不同。一些效果特別好的配件零件，比如「金屬翼」、「惡魔煞星」都炒到好貴，令人又愛又恨。

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6. 激鬥戰車

雖然當年日本國力強，小童玩意幾乎是出甚麼都會爆紅，但當中也會有失敗作，由BANDAI 想從的 mini 4WD 熱潮中賺些二次利潤，發起一種直接撞擊對戰的組裝模型《激鬥戰車》（激闘!クラッシュギアTURBO），車身、車輪上有特別多具攻擊性的配件，不過其人氣比起 mini 4WD 連10分1也未必有。