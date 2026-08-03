世界Cosplay高峰會港隊首成「世一」　《魔物獵人》組合揚威日本

被譽為日本流行文化界盛事的世界Cosplay高峰會（World Cosplay Summit，簡稱WCS）日前圓滿落幕，今年吸引來自歐洲、美洲、亞洲、非洲及澳洲等逾40個國家及地區的頂尖精英隊伍，齊集日本名古屋角逐「世界第一」殊榮。



代表香港出戰的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎，創下香港隊首次晉身三甲紀錄，成功為港爭光。



代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie，憑藉極高還原度的《MONSTER HUNTER》（魔物獵人）「艾露貓」與雷狼龍裝獵人造型，一舉擊敗全球強敵，勇奪WCS總冠軍、外務大臣獎及玉越獎等多項大獎。（ACGHK提供）

化妝師與流行鼓導師組合代表香港出戰名古屋舉行WCS

WCS在7月31日到8月2日於名古屋的「榮商圈」、大須商店街與「綠洲21（オアシス21）」舉行。代表香港出賽的Ar Lu及Ronnie分別任職化妝師的與流行鼓導師，兩人去年香港動漫電玩節「動漫Cosplay大賽2025」奪得雙人組總冠軍，從而取得代表香港出戰WCS的資格。

兩人花一年備戰 只是「艾露貓」的「貓頭」已重製三次

兩人其後更花了整整一年時間備戰，單是「艾露貓」的「貓頭」道具已重新製作三次；而雷狼龍裝獵人的裝甲則全由人手細緻雕刻，並特別採用UV顏料以營造發光效果。由於UV顏料必須在紫外光燈照射下進行上色，過程極為繁複且耗時。

代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie花了一整年備戰，單是「艾露貓」的「貓頭」道具已重新製作三次；而雷狼龍裝獵人的裝甲則全由人手細緻雕刻，並特別採用UV顏料以營造發光效果。（ACGHK提供）

代表香港出戰世界Cosplay高峰會的AR★Lu與Ronnie花了一整年備戰，單是「艾露貓」的「貓頭」道具已重新製作三次；而雷狼龍裝獵人的裝甲則全由人手細緻雕刻，並特別採用UV顏料以營造發光效果。（ACGHK提供）

最終，兩人憑高還原度敗其他對手，AR Lu賽後表示「到呢一刻都仲好似夢境咁，頒獎嗰陣我哋手心全係汗！」Ronnie說「每一個參賽者嘅作品都勁到令人窒息，多謝一班好朋友專登嚟支持我哋比賽。原來我哋唔係孤身作戰㗎！你哋嘅歡呼聲同打氣，我喺台上全部聽得。」