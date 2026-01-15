一個搖搖賣一萬八！廣州、深圳地區已斷貨　網民：我的童年不配

近日，廣東一網民在社交媒體平台曬出愛馬仕（Hermès）一款搖搖（Yo-yo，內地譯「悠悠球」），其售價高達18400元（人民幣，下同）。網民調侃「以為把行李箱上的輪子拆下來了」，該帖引發熱議。對此，愛馬仕官方客服表示，該產品皮革手柄採取馬鞍針縫線設計，收納盒採用山羊皮，天然珍貴。



「On-Wheels悠悠球」產品。（愛馬仕官網）

愛馬仕官方顯示，這款名為「On-Wheels悠悠球」的產品，定價18400元。據產品介紹，其配有Mysore山羊皮收納盒，靈感源自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪，皮革手柄採用馬鞍針法縫線，由法國製造。

「On-Wheels悠悠球」產品介紹。（愛馬仕官網）

目前，該產品線上有極少量庫存，在深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。

「On-Wheels悠悠球」線下門店產品。（羊城晚報）

事件引起網民熱評，有網民感慨「我的童年不配……」，還是人建議愛馬仕再出個陀螺，「主打一個全套童年奢侈品化」。